Sheinbaum responde a Trump y le propone llamar “América Mexicana” a EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las declaraciones del próximo mandatario estadounidense, Donald Trump, quien sugirió cambiar el nombre de Golfo de México a “Golfo de América”.

Desde Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo mexicano dijo que el nombre de “Golfo de México” está reconocido a nivel internacional desde 1607 por lo que sugirió a Trump, con un tono de sarcasmo, llamarle ‘América mexicana’ al territorio comprendido desde México hasta Estados Unidos.

La mandataria proyectó en el salón Tesorería un mapamundi “que editó un flamenco para la Compañía de Indias de Ámsterdam” en 1607 que ya habla del ‘Golfo mexicano’ y, además, llama ‘América mexicana’ al actual territorio de Estados Unidos.

“Obviamente el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero ¿por qué no le llamamos América Mexicana?, ¿se oye bonito no?, ¿verdad que si?, desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana, entonces vamos a llamarle América Mexicana, ¿se oye bonito no?, y Golfo de México desde 1607 y además está reconocido internacionalmente”, señaló.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Agencia Reforma

Sheinbaum dijo que el próximo mandatario estadounidense está “mal informado” al señalar que tal vez piensa que México aún está gobernado por el expresidente Felipe Calderón.

“Yo creo que ayer al presidente Trump le mal informaron con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Claderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo”, comentó.

Fue el historiador José Alfonso Suárez, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, el encargado por Sheinbaum de explicar el mapa de 1607 donde se muestra que “entre la Florida y Yucatán se reconoce al Golfo mexicano como un punto náutico fundamental para la navegación” y donde se nombra a Norteamérica como “América Mexicana”.

