El Club América no existe fuera de México, según el Chaco Giménez 

Las Águilas del América se regodea de sus éxitos locales. El conjunto de André Jardine es tricampeón del fútbol mexicano. Sin embargo, esto no es suficiente para ganarse un mayor respeto a nivel continental. Así lo considera el Chaco Giménez.

El padre de Santiago Giménez considera que las Águilas del América ya no tienen nada que demostrar en la Liga MX. El asterisco en sus logros está en la Concacaf en general y las copas continentales.

“A nivel local ya ha demostrado, pero a nivel internacional no ha demostrado nada, por más que me digas que ha ganado la Concacaf tantas veces, no ha demostrado nada”, dijo Giménez para Fox Sports.

Ante la ausencia reciente de logros regionales, el Chaco Giménez considera que el Club América como institución no es reconocible fuera de México. Esta es una dura postura para uno de los equipos históricos de la Liga MX.

“Afuera de México no existe. Hablando enserio a América le hace falta por lo menos de otra manera a nivel internacional”, agregó.

El América sabe su cuenta pendiente

Hace algunos meses atrás, Santiago Baños fue entrevistado por ESPN. Al dejar a un lado los éxitos locales y las Liga MX levantadas, el presidente del Club América reconoció que su meta por cumplir es a nivel continental.

“Es una cuenta pendiente que tenemos con la institución, con la afición y con nosotros mismos, nos estamos enfocando seriamente en este semestre”, dijo Santiago Baños.

Las Águilas del América han conquistado 7 Liga de Campeones de la Concacaf (1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2014-15, 2015-16); 2 Copas Centroamericanas (1978 y 1991) y una Campeones Cup (2024).

