Laura Zapata arremete contra Yolanda Andrade: “Mediocre”

La actriz Laura Zapata vuelve a encabezar los titulares gracias a sus más recientes declaraciones sobre otra personalidad del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en esta ocasión, estas no involucraron a su hermana Thalía, sino a la conductora Yolanda Andrade, con quien ha protagonizado una batalla mediática desde hace varios meses.

Fue en un reciente encuentro con la prensa que la protagonista de historias como “Cuidado con el Ángel” y “La Gata” dio respuesta a lo dicho por la conductora de “Montse & Joe” con respecto al apoyo económico que Thalía le habría brindado por años.

Sin miedo al qué dirán y con la actitud frontal que la caracteriza, Laura Zapata no tuvo reparo en arremeter en su contra y tacharla de “mediocre” por hacer aseveraciones que “no son ciertas”.

Laura Zapata culpa la maldad y la envidia por su ruptura con Thalía

“Quien dijo que me mantenía (Thalía) es una mente mediocre, es una mente una pendeja que no me ha visto trabajar desde que soy niña“, declaró contundente la estrella del reality “Secreto de Villanas” frente a las cámaras de diversos medios.

Además de su contundente mensaje a Yolanda Andrade, Zapata se pronunció sobre la reciente fotografía del recuerdo que compartió en redes sociales y en donde se le ve posar junto a su hermana menor con un mensaje donde dejó entrever la razón detrás de su distanciamiento.

Laura Zapata habló sobre la terapia que toma Camila Sodi para superar recuerdos traumáticos

Al respecto, la histrionisa afirmó que no era su intención compartir dicha postal, pero al identificarla en redes sociales decidió repostearla.

“Yo no la compartí. Alguno de mis fanáticos subió esa fotografía y dijo: ‘que lindo esos tiempos tan bonitos’, y dije ‘sí, que padre’, y solamente respondí”, destapó. “Me nació porque vi una foto muy bonita, de momentos muy padres. Pero se me vinieron encima“, dijo sobre la ola de opiniones divididas que destapó con su hazaña en redes sociales.