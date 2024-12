Laura Zapata habló sobre la terapia que toma Camila Sodi para superar recuerdos traumáticos

En un reciente encuentro con la prensa, a Laura Zapata se le preguntó sobre la terapia por la que optó su sobrina Camila Sodi para “borrar” sus recuerdos traumáticos, tras la repentina pérdida de su madre Ernestina Sodi.

Camila Sodi se somete a una terapia para atenuar recuerdos traumáticos

La actriz mostró su lado más amable hacía Camila, y sin querer entrar en ninguna controversia, dijo: “Qué bueno, si ella cree en eso y que le sirva, le deseo lo mejor. Yo creo que uno tiene que seguir la filosofía en la que cree. Yo creo que tienes que ir por el camino que te llamen”.

En medio de su duelo, Camila Sodi informó que liquidó un adeudo

Al transcurrir la entrevista -transmitida en el programa “Venga La Alegría”– Laura fue mostrando una actitud cada vez más evasiva, cuando los reporteros siguieron preguntando. “No quiero de verdad entrar en que si “alguien dice”. Yo digo que respeto cualquier movimiento y cualquier cadencia que ella tome, pero pues hasta ahí”. Zapata también dijo que no hay ningún acercamiento con su familia materna tras la muerte de Ernestina.

Ante la pregunta de cómo encara los problemas que se le presentan, Laura respondió: “Imagínate si te va a tirar la vida ¿no? Pues siempre tienes que estar de pie, porque no puedes dejarte caer, y los hechos reales no te pueden tirar”.

¿Cuál es la terapia que está tomando Camila Sodi?

En días pasados Camila Sodi compartió en sus redes sociales que, tras la muerte de su madre, estaba en medio de una sanación emocional, y que optó por recibir la Terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés).

La actriz explicó cómo es ese proceso, comparándolo con el que se muestra en la película “Eternal Sunshine Of The Spotless Mind”: “Es como una onda así. Me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”.

