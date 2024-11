Camila Sodi se somete a una terapia para atenuar recuerdos traumáticos

Hace algunos días la actriz Camila Sodi sufrió la pérdida de su mamá Ernestina, y ahora regresó a las redes sociales para informar que se sometió a una terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es atenuar los efectos negativos de los eventos traumáticos.

Sodi publicó en sus historias de Instagram un video en el se le ve antes de su primera sesión, y tras un comentario irónico (“Decidí no usar filtro para que me vean al natural”), dijo: “Estoy a punto de entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR, que tengo muchas ganas de probar. Es como una onda…¿se acuerdan de (la película) “Eternal Sunshine Of The Spotless Mind”? Es como una onda así”.

La actriz de 38 años se mostró curiosa por saber los efectos de la terapia: “Me van a borrar todas mis memorias y ya, voy a seguir aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble. Es lo que usaban para el síndrome de estrés postraumático en los soldados, y tengo ganas de probarlo. Ahorita les cuento cómo me fue. Los amo, nada más les quería chismear porque estoy en la sala de espera, aquí aburrida”.

Camila también compartió información sobre ese método de psicoterapia, que “se basa en el movimiento ocular para ayudar a las personas a resignificar sus recuerdos traumáticos y superarlos”. La EMDR también trata la ansiedad, la depresión, adicciones, pánicos y duelos patológicos.

Ernestina Sodi falleció el 8 de noviembre, luego de estar más de 20 días en el área de terapia intensiva en un hospital de Ciudad de México; la escritora sufrió dos infartos. Días después Camila publicó en Instagram un mensaje con el que junto con sus tías agradeció al personal médico del hospital: “Por siempre agradecidas con los doctores que hicieron todo para cuidar a mi mamá y que nos sostuvieron 22 días con su humanidad, vocación y amor. Por siempre agradecidas con nuestros amores más cercanos que nos contuvieron y nos acompañaron cada uno de esos dificilísimos días”.

