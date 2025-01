¡Andrea Meza se casó con el influencer Ryan Procto!

¡Andrea Meza inició el 2025 casada! La Miss Universo 2020 se casó con el influencer Ryan Procto frente a la playa y rodeada de sus seres queridos. El enlace se realizó en Naples, Florida y lo publicó en exclusiva la revista Hola!

El evento que, originalmente, estaba previsto para el 12 de octubre, fue pospuesto debido al huracán Milton.

“Hubo tantos cambios que ya nos moríamos por tener la boda en este momento y compartirlo en familia. Yo quería que se hiciera lo antes posible. Iba a ser hace unos meses, pero bueno… mil cosas“, explicó la conductora, de acuerdo a la revista.

Andrea lució dos vestidos diseñados por Luis Domínguez. Uno de ellos, blanco manga larga y con los hombros descubiertos, acompañado de un velo y el cabello recogido. Para añadir color, el bouquet estaba compuesto por flores de colores.

El novio lució un traje totalmente blanco en sintonía con la novia.

La periodista, Irasema Torres, de ‘Hoy Día’ afirmó en el programa que fue “un encuentro lleno de amor, palabras bonitas, detalles entre los novios”.

“Es mi confidente”

La conductora le dijo al medio de comunicación que Ryan es “su confidente” y más: “Ryan es la persona más chistosa que he conocido en mi vida. Me parece guapísimo, es mi mejor amigo. Me encanta pasar tiempo con él. O sea, para mí no hay momento en la vida que yo no quiera compartir con él; como que todo, todo lo que me pasa, él es la primera persona a la que le cuento, es la primera persona que pienso”.

“Cuando algo sucede, ya sea bueno o malo, es como mi confidente. Nunca he entendido por qué hay gente que busca huir de su pareja, como planear unas vacaciones para separarme de él. Me encanta compartir con él". Andrea Meza a la revista Hola!

Meza confesó que le pidió a la hermana de su ahora esposo que los casara. “Le pedimos a Lauren, la única hermana de Ryan, que fuera quien nos casara. Es nuestra boda civil, pero queríamos que tuviera un significado especial”.

Los preparativos iniciaron a tempranas horas de la mañana del sábado, 11 de enero, y terminó en un festejo con solo las personas más cercanas a la pareja.

“Estoy feliz, me encanta estar rodeada de las personas que tanto quiero, me encanta que por fin llegó este momento para compartir con Ryan, fue un momento súper emotivo, poner nuestros sentimientos en palabras”, compartió la novia con Telemundo.

Seguir leyendo: