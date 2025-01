Dmitry Bivol quiere vengarse de Beterbiev en la revancha

Dmitry Bivol aseguró que quiere vengarse de Artur Beterbiev en la revancha y arrebatarle el campeonato indiscutido de peso semicompleto el próximo 22 de febrero en el Riad, Arabia Saudita.

En la conferencia de prensa que protagonizaron en Londres, Bivol expresó que quiere salir vencedor en esta segunda pelea con Beterbiev y aseguró que en esta ocasión no se trata solo de los cinturones.

“Esta es una buena oportunidad para mí, sé que a la gente le gustó la primera pelea y quieren ver la segunda pelea y yo quiero ser el ganador de esta pelea”, dijo.

Artur Beterbiev pondrá en juego su campeonato indiscutido en juego contra Bivol. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Antes, quería tanto tener los cinturones y nada más, pero hoy no solo quiero los cinturones, quiero venganza. Quiero vengar lo que hice antes. No solo cinturones. Ya no se trata solo de cinturones. Quiero ser perfecto y estoy intentando serlo”, agregó.

De acuerdo con los expertos en el deporte, la revancha entre los rusos será muy reñida. Algunos creen que Artur Beterbiev repetirá el resultado mientras que otros opinan que Dmitry Bivol será el vencedor en esta ocasión.

En la reñida primera pelea, Bivol comenzó dominando los primeros rounds y en el quinto empezó a bajar la intensidad. Beterbiev, que nunca dejó de presionar y contraatacar, aprovechó esto para arrebatarle el control del duelo en los siguientes asaltos.

El monarca indiscutido de peso semicompleto controló los asaltos de campeonato conectándole golpes contundentes a Bivol para arrebatarle el invicto y llevarse la victoria por decisión mayoritaria en las tarjetas de los jueces 114-114, 115-113 y 116-112.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol ajustarán cuentas nuevamente el 22 de febrero. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

En la gran cartelera que se celebrará en Arabia Saudita, Daniel Dubois y Joseph Parker protagonizarán el duelo co-estelar; Shakur Stevenson vs. Floyd Schofield también estarán presentes; y Vergil Ortiz Jr. volverá a la acción para enfrentar a Israil Madrimov.

Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso dejó su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

Sigue leyendo:

· Sergio Mora menciona quién ganará revancha entre Beterbiev y Bivol

· Sergey Kovalev predice ganador de revancha entre Bivol y Beterbiev

· Artur Beterbiev asegura que revancha con Dmitry Bivol será diferente