Equipo de Dmitry Bivol presentará una protesta por derrota ante Beterbiev

Vadim Kornilov, mánager de Dmitry Bivol, presentará una protesta oficial luego de la derrota del excampeón mundial ante Artur Beterbiev por algunas irregularidades que sucedieron antes de conocerse el resultado del combate.

En declaraciones a BoxNation, Kornilov criticó que los supervisores de la pelea felicitaran a los de Top Rank antes de la lectura de las tarjetas de los jueces y cuestionó su profesionalismo en el deporte.

“Estoy hablando con todos y vamos a presentar una protesta. Al final del día, sabemos que estas cosas no funcionan, pero al menos el juez tiene que tener algún tipo de responsabilidad en su mente por lo que hizo. Se está volviendo muy destructivo para el deporte lo que están haciendo. Los organismos tienen supervisores, estos supervisores son amigos de los jueces, se abrazan con los promotores, y parece como si fuera una gran maquinación. Sería bueno que pudieran sentar a este juez y hacerle contar los golpes que conectaron”, dijo.

Dmitry Bivol perdió los tres últimos rounds contra Artur Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Que vea de dónde sacó su tarjeta de 116-112 y cómo contó los golpes conectados por Beterbiev sobre Bivol para llegar a esa tarjeta de puntuación. Cuando subí al ring después de la pelea, vi a todo el equipo de Beterbiev, incluyendo a toda la gente de Top Rank, sonriendo. Así vi que ellos ya sabían que habían ganado. Eso es una violación, no se supone que deben saber la decisión antes de que se anuncie al ganador. Ellos ya sabían la decisión y eso es algo que no me gusta”, añadió.

En la reñida pelea, Bivol comenzó dominando los primeros rounds y en el quinto empezó a bajar la intensidad. Beterbiev, que nunca dejó de presionar y contraatacar, aprovechó esto para arrebatarle el control del duelo en los siguientes asaltos.

El ahora campeón indiscutido de peso semicompleto controló los asaltos de campeonato conectándole golpes contundentes a Bivol para arrebatarle el invicto y llevarse la victoria por decisión mayoritaria en las tarjetas de los jueces 114-114, 115-113 y 116-112.

Tras el enfrentamiento algunos fanáticos y expertos se mostraron en desacuerdo con el resultado, ya que vieron a Bivol como el ganador. Uno de ellos fue Turki Alalshikh y el jeque aseguró que intentará hacer una revancha entre ambos. Además, Beterbiev también está dispuesto a hacerla.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol protagonizaron una gran pelea en Arabia Saudita. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso deja su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

Sigue leyendo:

· Turki Alalshikh cree que Dmitry Bivol ganó y quiere revancha

· Dmitry Bivol se disculpa por perder contra Beterbiev y pide revancha

· Artur Beterbiev vence a Bivol y se corona campeón indiscutido