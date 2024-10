Juan Manuel Márquez vio ganar a Bivol contra Beterbiev

Juan Manuel Márquez expresó que vio ganar a Dmitry Bivol el pasado fin de semana, pero cree los jueces al final se inclinaron por Artur Beterbiev porque el exmonarca dejó escapar la victoria en los rounds de campeonato.

En comentarios a ProBox Tv, Márquez (que lo tenía arriba en sus tarjetas 7-5) explicó que Bivol no pudo mantener el ritmo en algunos asaltos y esto lo aprovechó Beterbiev para ganarlos y coronarse campeón indiscutido de 175 libras.

“Creo que le faltó sostener un poquito el ritmo, le faltó tirar más golpes, no dejar pausas en algunos episodios. Creo que el factor condición física fue importante, ¿por qué? Porque no puedes sostener el mismo ritmo que estuvo haciendo (Bivol). Vimos rounds que no tiraba golpes, que solo se movía y ahí los aprovechaba Beterbiev. A él le vi ganar los rounds 5, 6, 10, 11 y 12, yo creo que por eso lo tengo 115-113, entonces creo que fue una pelea en la cual yo vi dominar a Bivol por el boxeo, con las combinaciones, pero en algunos momentos dejaba muchos espacios de tirar golpes y yo creo que eso fue un factor”, dijo.

Dmitry Bivol perdió los tres últimos rounds contra Artur Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Fue una pelea cerrada. Como lo estamos viendo las puntuaciones de los jueces fue para Beterbiev, pero yo creo que en algunos hay alguna visión diferente y en ese sentido yo la tenía 115-113 para Bivol y bueno, es un deporte en el cual pudo haber ganado Beterbiev o Bivol, pero en este momento vimos ganar a Beterbiev. Yo creo que una decisión en la cual se puede aceptar una pelea cerrada, ¿por qué? Porque Bivol se dejó ganar algunos episodios”, agregó.

En la reñida pelea, Dmitry Bivol comenzó dominando los primeros rounds y en el quinto empezó a bajar la intensidad. Artur Beterbiev, que nunca dejó de presionar y contraatacar, aprovechó esto para arrebatarle el control del duelo en los siguientes asaltos.

El ahora campeón indiscutido de peso semicompleto controló los asaltos de campeonato conectándole golpes contundentes a Bivol para arrebatarle el invicto y llevarse la victoria por decisión mayoritaria en las tarjetas de los jueces 114-114, 115-113 y 116-112.

Después del enfrentamiento algunos fanáticos y expertos se mostraron en desacuerdo con el resultado, ya que vieron a Bivol como el ganador. Uno de ellos fue Turki Alalshikh y el jeque árabe aseguró que intentará hacer una revancha entre ambos. Además, los rusos también están dispuestos a subir nuevamente al ring.

Artur Beterbiev venció a Dmitry Bivol y ahora es campeón indiscutible. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso deja su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

