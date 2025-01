Pablo Ruiz revela que fue acosado por el ejecutivo de una disquera

Pablo Ruiz concedió una entrevista a Yordi Rosado, en la que reveló que siendo un menor de edad -de tan sólo 12 años- fue acosado por un importante ejecutivo de su disquera, mismo que, al no ser correspondido, bloqueó su carrera musical.

El cantante argentino comentó cómo empezó el acoso: “Había una persona específica muy importante en la discográfica. Hubo toda una relación muy extraña; él era el que decidía, porque era director regional”.

Pablo, de 49 años, narró que durante un viaje que realizó junto al ejecutivo y su hermano Daniel, la dinámica cambió: “En un viaje a Disneylandia él nos invita a mi hermano y a mí, porque ya se había hecho amigo de la familia. Él era una persona muy cariñosa conmigo, demasiado, y en un momento él tenía un cuarto que estaba como “comunicado”. Él abre la puerta y yo le decía a mi hermano: ‘¿Pero por qué tenemos una habitación que se comparte?’ Pero bueno, era nuestro amigo”.

El intérprete contó cómo el ejecutivo una vez trató de sobrepasarse con él, y cómo logró salir de esa situación: “En un momento él me regala un libro de “Titanic”. Me abraza por detrás y me empieza a acariciar como los pechos. Yo ahí me siento incómodo y Daniel (su hermano) estaba como en el baño, y le digo: ‘Daniel, ¿qué vamos a hacer?’ Y rápido me escabullí”.

Ruiz comentó que a partir de ese viaje empezó una dinámica de “estira y afloja” respecto a su carrera musical: “Y allí empieza toda una relación muy extraña. Él siempre como que sí, pero no. Y no solamente a mí, también a mi hermano. Él ya era mayor de edad, pero también se daba cuenta que también quería con él. Tanto así, que en un momento, cuando ya estaba en el último disco que grabe con (la disquera) EMI, después de que intentó e intentó y no pudo lograr su cometido, fue él quien me cancela el contrato. Estuve ahí dos años congelado, del ’96 al ’97”.

Sigue leyendo: