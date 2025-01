Ryan Reynolds es señalado de burlarse de Justin Baldoni en la película “Deadpool & Wolverine”

El pleito legal entre Justin Baldoni y Blake Lively -protagonistas de la película “It End With Us”– continúa, y ahora el abogado del actor comentó que “no hay duda” de que el personaje “Nicepool” en la cinta “Deadpool & Wolverine” (producida por Ryan Reynolds, esposo de Lively) fue hecho para burlarse de su cliente.

Bryan Freedman fue entrevistado por Megyn Kelly, y estuvo de acuerdo con los comentarios que circulan en Internet acerca de que “Nicepool” hace alusión a Baldoni, tanto en que se identifica como feminista como en un peinado que Justin usó durante mucho tiempo.

“Lo que yo entiendo es que si tu esposa es acosada sexualmente, no te burlas de Justin Baldoni. No hay duda de que (el personaje) se relaciona con Justin. Quiero decir, cualquiera que haya visto ese peinado…es un problema serio. Sigues un proceso legal, no te burlas de la persona y lo conviertes en una broma”, dijo el abogado, que ha representado a Vin Diesel, Robert Downey Jr. y Julia Roberts, entre otros muchos artistas.

En diciembre de 2024 Blake Lively demandó a Justin Baldoni por acoso sexual. Todo se dio a conocer en el periódico The New York Times, y hace unos días el actor demandó a esa publicación por difamación; ahora tanto él como Freedman están considerando demandar a la actriz.

“Espera a ver esta demanda, Megyn”, agregó Bryan. “Va a ser el tipo de demanda que está llena de evidencias que demuestran exactamente lo que ella hizo para hacerse cargo de la película y usar a su equipo de relaciones públicas para tratar de destruir a Justin”.

El año pasado la película “It Ends With Us”, basada en el libro escrito por Colleen Hoover y dirigida por Baldoni, resultó un éxito de taquillas en Estados Unidos, donde recaudó más de $140 millones de dólares. Justin tiene los derechos de adaptación en cine de la secuela (“It Starts With Us”), pero tras sus conflictos con Lively comentó que no estaría dispuesto a fungir como director de nuevo.

