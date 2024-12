Justin Baldoni se queda sin representante tras acusaciones de Blake Lively 

El panorama para el actor Justin Baldoni se torna cada vez más incierto luego de darse a conocer que fue despedido de su agencia de representación. Esto como resultado de la reciente demanda que Blake Lively interpuso en su contra por presunto acoso sexual.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, la agencia de talentos William Morris Endeavor decidió desvincularse de forma permanente del protagonista de la cinta “It Ends With Us”, y aunque hasta el momento no ha dado a conocer los motivos detrás de esta decisión, se especula que está relacionada con la controversia que protagoniza por presuntos comportamientos inadecuados contra Lively durante la filmación del proyecto.

Con esta acción, WME deja clara su postura ante la situación y se muestra a favor de Blake Lively, quien, junto con su marido Ryan Reynolds, también es representada por dicha agencia de talentos.

Blake Lively demanda a Justin Baldoni, actor de “It Ends With Us”, por acoso sexual

Mientras tanto, el abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, ha continuado su labor de desmentir las acusaciones de la histrionisa, tachándolas de “falsas, escandalosas e intencionadamente ofensivas”. Además, sugirió que estas buscan dañar la reputación de su cliente para engrandecer la suya.

Esta no es la primera de las consecuencias que el actor ha experimentado como resultado de la querella en su contra. Recordemos que la periodista y autora Liz Plank anunció su decisión de dejar el podcast ‘The Man Enough’, cofundado con el actor por esta misma razón.

“Agradezco la confianza”: Copresentadora del podcast de Justin Baldoni lo abandona

En su comunicado, la autora de ‘Por amor a los hombres: De lo tóxico a una masculinidad más consciente’ se sinceró sobre esta decisión y agradeció al público que la apoyó durante el proyecto.

“Agradezco a nuestra comunidad por confiar en mí sus corazones y sus historias. Los extrañaré mucho, pero es necesario avanzar mientras proceso lo sucedido”, expresó a través de sus redes sociales.