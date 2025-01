Adalberto Carrasquilla: “Llegar a Pumas es lo mejor de mi carrera”

El panameño Adalberto Carrasquilla nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM a su llegada a la CDMX para incorporarse a la escuadra felina para el torneo Clausura 2025 admitió que está consciente de la decisión que tomó al venir a la Liga MX y calificó las críticas de los aficionados panameños como fuera de lugar-

Entrevistado en la terminal aérea de la capital azteca, Carrasquilla expuso que: “De pronto mi gente panameña siempre me ha tenido mucho estima, mucho cariño y me lo ha demostrado durante los últimos años. De pronto ellos se imaginan otras cosas que no saben la realidad de lo que es el futbol y lo más importante es que yo estoy aquí, estoy contento con mi decisión y quiero demostrarles que este es un paso importante para mí, para mi carrera, para que ellos me sigan apoyando y entiendan que el futbol va más de una simple opinión.

Sobre los cuestionamientos de la afición panameña por llegar al futbol mexicano, Adalberto Carrasquilla responde:



“Entonces estoy consciente de lo que es el club Pumas, la responsabilidad que vengo a obtener, así que estoy contento, eso es lo más importante y hay que hacer las cosas bien para que así podamos estar convencidos de que no fue mala opción como de pronto algunos lo mencionaron, pero yo estoy convencido de que ha sido muy buena elección la que he hecho”, dijo el nuevo refuerzo felino.

El seleccionado panameño y una de las figuras del Houston Dynamo en la última temporada destacó que llegar a Pumas es un paso importante en su carrera y que espera demostrar que todas las críticas son por desconocimiento del nivel del fútbol de México y por la importancia de esta Liga.

“Como bien lo mencionas, terminamos en noviembre la última fecha, pero yo todo el mes de diciembre me preparé bastante duro por mi propia cuenta, como todos los años lo hago. De pronto vengo un poco con el nivel bajo de competencia, pero estoy seguro de que no estoy del todo mal. Me he preparado muy bien porque de pronto tenía que llegar bien a Houston, pero ahora que se me brindó la oportunidad con Pumas, me hizo bien mantenerme activo”, dijo.

Carrasquilla que para su llegada a México mucho tuvo que ver el gran interés de los Pumas por sus servicios y que en la negociación el paso determinante fue el trato que le dieron: “Es una gran opción de crecer y que el club cumpla sus objetivos. La verdad es que en la MLS terminamos en noviembre, pero en diciembre yo me preparé a conciencia. Quizá este bajo de fondo físico, pero nunca deje de entrenar”.

Aplaudió la llegada de varias figuras para el torneo Clausura 2025

El mediocampista panameño también fue consultado sobre la llegada de figuras como James Rodríguez al club León, asegurando que ese tipo de fichajes hacen que muchos ojos volteen hacia el torneo en México: “Ha empezado un año muy bueno, ¿no? Un año de competencia donde creo que la Liga Mexicana siempre ha tenido un muy buen nivel y yo creo que como empezamos el año es bueno, sigue un buen camino, quieren seguir creciendo y creo que lo que ha pasado en estas últimas semanas ha sido un ejemplo de lo que quiere marcar la Liga Mexicana en la región, como siempre lo ha hecho”, aseguró.

Muchos aficionados de Pumas esperan que Carrasquilla tome el sitio de César “Chino” Huerta y que su impacto en el funcionamiento de la escuadra dirigida por el argentino Gustavo Lema sea el que esperaban y sobre todo la respuesta al esfuerzo que hicieron para contar con sus servicios.

