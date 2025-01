Anahí deja de trabajar con Danna Vázquez y aclara su relación con Televisa

Tan sólo un día después de que Anahí negara las acusaciones acerca de que supuestamente sabía las identidades de los participantes en el programa de televisión “¿Quién Es La Máscara?”, la cantante ahora ha emitido un nuevo comunicado, en el que informó que la representante Danna Vázquez ya no trabaja con ella.

La artista recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus fans que lo principal para ella es mantener su reputación: “Estoy en comunicación con Televisa/Univision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas, años a través de los cuales…siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo.

“Nunca he tenido nada que ocultar y ésta no es la excepción. También les informo que no tengo representante, trabajo con diferentes personas en la industria, sin exclusividad. Ni Danna Vázquez ni su agencia serán mis representantes artísticos, ni mediáticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales. Para Danna, el mayor de los éxitos en su vida profesional y personal”.

La empresa Televisa/Univision ha dejado en claro que no tomará acciones legales contra Anahí, y que ya se lleva a cabo una investigación al respecto: “En este último proyecto de “¿Quién Es La Máscara?” hubo en su entorno personas que actuaron inapropiadamente

“Tras emprender una investigación interna por una filtración indebida de información relacionada con la sexta temporada, hemos dada por terminada la relación laboral con un “community manager” de esta producción. Contra ésta y otras personas se llevan a cabo diversas acciones de índole legal”.

Finalmente, la compañía recalcó el respeto y cariño que le tiene a Anahí, “dejando en claro que no habrá proceso legal o demanda alguna en su contra, en ninguna jurisdicción”.

