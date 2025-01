Entrenador afirma que Opetaia no podrá vencer al Zurdo Ramírez

Julián Chua, entrenador de Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, afirmó que Jai Opetaia -campeón de peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- no podrá vencer al mexicano si se concreta una pelea de unificación entre ambos.

En una entrevista con BoxingScene, Chua cree que en la categoría no existe ningún boxeador que pueda superar al Zurdo Ramírez, aunque reconoció que Opetaia en un buen peleador.

“Creo que ‘Zurdo’ ganará si pelea con Opetaia. Trato de no mirar demasiado hacia el futuro. Me he concentrado en el chico que aún no puedo anunciar, pero es el chico con el que se supone que vamos a pelear, y voy paso a paso. Obviamente, creo que ‘Zurdo’ ganará todas las peleas. No creo que nadie en peso crucero pueda vencerlo”, dijo.

Jai Opetaia quiere unificar a continuación con el Zurdo Ramírez. Crédito: AP Photo | AP

Tanto el campeón unificado mexicano como Jai Opetaia han estado retándose mutuamente y es posible que esta pelea suceda muy pronto. Por ahora se espera que Ramírez haga una defensa obligatoria contra Yuniel Dorticos, retador de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero -según reportes- se apartó el 3 de mayo como posible fecha para el duelo con el australiano.

El australiano Opetaia defendió con éxito su cinturón de la FIB tras noquear brutalmente en el cuarto round a David Nyika la pasada semana y aprovechó la victoria para desafiar nuevamente al campeón mexicano.

En cambio, el Zurdo Ramírez viene de hacer historia en el boxeo para su país y en noviembre se convirtió en el primer campeón unificado mexicano en peso crucero. El nativo de Mazatlán castigó a Chris Billam-Smith desde el comienzo de pelea -quien salió con cortes en el rostro y varias lesiones en su cuerpo- y se llevó la victoria en las tarjetas por decisión unánime.

El mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez con sus cinturones de campeón de peso crucero versiones AMB y OMB luego de un excelente triunfo en Arabia Saudita. Crédito: Golden Boy / Cris Esqueda | Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, capturó el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Chris Billam-Smith e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en unificar en 200 libras. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 46 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Jai Opetaia, de 29 años, es el campeón de peso crucero de la FIB y defendió nuevamente con éxito su cinturón ante David Nyika en Australia. El australiano se encuentra invicto tras 27 peleas y 21 de ellas las ganó por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Chris Billam-Smith predice Zurdo Ramírez vs. Jai Opetaia: “50-50”

· Zurdo Ramírez peleará con rival mandatorio a continuación

· Zurdo Ramírez desafía a Jai Opetaia para unificar título de la FIB