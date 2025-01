Familia de Jenni Rivera revela detalles de la antigua casa de la cantante tras los incendios

Los incendios de California han arrasado con todo a su paso lo que llevó a ‘Despierta América’ a cuestionar a Doña Rosa, la mamá de la fallecida Jenni Rivera, sobre el estatus de la propiedad que perteneció a su hija y que tras su muerte fue vendida por sus hijos.

En la conversación que tuvo con el programa de Univision la matriarca de los Rivera brindó detalles sobre la actualidad del inmueble que tanto representó en vida para ‘La Diva de la Banda’.

“Cassandra, mi nieta, tiene una amiguita que vivía por ahí cerca, porque ya ves que ellas estaban viviendo con Jenni en un principio, entonces su amiguita le dijo: ‘Se nos quemó nuestra casa, pero ya vaya para allá, para la de tu tía Jenni’”, narró Doña Rosa resignada.

A pesar de la información que recibieron, la también mamá de Juan, Rosie y Lupillo Rivera espera que la casa, que si bien ya no pertenece a su familia, no sea alcanzada por los devastadores incendios.

“Esperemos que el Señor haga la obra y que todo esto pase”, compartió Doña Rosa sobre lo que podría pasar con la casa que perteneció a su hija.

El hogar al que hizo alusión Doña Rosa es la residencia que Jenni Rivera tenía en Encino y que fue vendida por sus hijos, en 2016, por $4,150,000 de dólares.

En ese entonces el inmueble pasó a manos de Nick y Vanessa Lachey, quienes para el 2019 la volvieron a poner a la venta, pero no fue, sino hasta finales el 2020, que lograron venderla por $6,700,000 de dólares.

El inmueble fue comprado por la Diva de la Banda en 2009 y fue habitado por ella, por Esteban Loaiza y por sus hijos, Chiquis, Jacquie, Michael, Jenicka y Johnny.

A pesar del gran significado que esa mansión tenía para los Rivera, su familia decidió deshacerse de ella por los altos costos de mantenimiento, pues tenían que pagar alrededor de $6,000 dólares mensuales en su cuidado.

“Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero la tuvimos que tomar porque es lo más inteligente. Es una casa demasiado grande y esto es lo mejor. A veces la casa se siente muy vacía porque es demasiado grande y ya no está mi madre en ella para llenarla con su calor. No la vendemos porque ya no haya dinero, no es por eso. Lo hacemos porque es lo correcto. Tenemos que ser inteligentes y creo que mi madre habría hecho lo mismo”, aseguró Chiquis, en su momento, al programa ‘Suelta la sopa’ de la cadena Telemundo.

La emblemática mansión, con una extensión de 9,700 pies cuadrados de construcción, consta de siete recámaras, 10 baños, cocina, comedor, sala de estar, sala familiar con chimenea, sala de televisión, bar, oficina, terraza, gimnasio, piscina con cascada, entre otras amenidades.

Además de llamar la atención por su arquitectura de estilo inglés, la casa también lo hace por su amplias áreas verdes, al estar edificada en un terreno que ronda las cuatro acres de extensión.

Cuando perteneció a la intérprete de ‘Paloma Negra’, la mansión destacó por tener en su puerta principal y en el recibidor las iniciales ‘JR’ en referencia a Jenni Rivera, pero estos elementos fueron retirados por los Lachey.

También tenía, en la herrería de las dos escaleras que conectan con la planta alta, una serie de mariposas en alusión a la querida ‘Mariposa de Barrio’.

