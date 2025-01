Kate del Castillo lleva varios días sin poder dormir por los incendios: “Es una cosa tristísima”

La actriz mexicana Kate del Castillo, quien es una de las miles de personas que han sido evacuadas por los incendios en California, se sinceró en una de sus más recientes entrevistas sobre lo mal que la está pasando en el plano personal a raíz de todo lo que se está viviendo en el estado que eligió como su hogar.

En su material, con duración de unos cuantos minutos, se oye a la famosa ‘Reina del Sur’ lamentar la situación por la que ella y miles de personas están atravesando desde hace poco más de una semana.

Detalló que la incertidumbre sobre lo que pasará la tiene muy mal, tan es así que lleva varios días sin pode dormir, pues se la vive pensando en la posibilidad de que su casa deje de existir en cualquier momento.

“Tengo cuatro noches sin dormir porque en las noches es cuando los vientos se ponen más fuertes. Tengo una app que dice cómo van los incendios y se están acercando cada vez más a mi casa. Estoy súper cansada de no dormir porque en una de esas me dicen: ‘Tu casa ya desapareció’”, compartió Kate del Castillo en una entrevista con Paola Rojas.

Además de lamentar la situación por la que ella atraviesa, la hija de Don Eric del Castillo externó su solidaridad con toda la comunidad latina que lo perdió absolutamente todo en os incendios:

“Hay un montón de latinos que fueron desalojados. Es tremendo, yo nunca había visto una cosa así. Parece que hubiera caído una bomba, que estuviéramos en guerra, es una cosa, de verdad, tristísima”, compartió Kate, quien se mostró muy orgullosa de la presencia de los bomberos mexicanos en la zona del desastre.

La entrevista con Paola Rojas se dio días después de que Kate del Castillo diera a conocer que había sido evacuada de su casa en California por medio de un desgarrador video que compartió en sus redes sociales.

“No hay nada que pueda hacer. No me dejan entrar a la zona donde yo vivo, ya está resguardado ahí. Esto es terrible”, compartió al inicio de su video.

Detalló que al momento de la evacuación ella no estaba en su propiedad, sino que unas amigas la ayudaron a sacar algunas de sus pertinencias, incluidos sus coches y algunos papeles de relevancia para ella.

“Tengo amigas ahí que me están ayudando a sacar mis cositas lo más inmediato. Rescatar mis coches y llevarlos a un lugar seguro. Sacar las cosas de mi caja fuerte. Hay gente maravillosa, si no es por mis amigas que fueron, a lo mejor después ya no las dejaban entrar. Realmente los documentos ahorita es lo más importante, lo demás ya es lo de menos.”, compartió angustiada en su momento.

