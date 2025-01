La hija de Dulce fija su postura sobre los audios que difundió Ofelia Cano

Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, reaccionó ante el impacto de unos audios en los que ella discute con su mamá, y que fueron filtrados por Ofelia Cano. Dijo que la actriz los estuvo guardando con un propósito negativo, y que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada o disculpas.

Entrevistada para el programa “De Primera Mano” y acompañada de su esposo Moisés, Mircoli criticó las acciones de Cano: “Yo lo veo como una traición definitiva, porque es una persona que me había ofrecido este espacio. Según ella, estaba mediando en este problema, y te pone la trampa que tú piensas que es un espacio seguro de soltarlo, de decir lo que sientes, que en ese momento claro que yo estaba enojada, por supuesto que sí.

“Los papás y los hijos se pelean, y eso pasa en todas las casas. No existe una relación perfecta. Y hay que decir también: la dinámica de cada quien es de cada quien, les guste o no. Yo no necesito la aprobación de nadie para esto. Todo mundo tiene derecho a llevarse como quieran. Mi mamá y yo sí nos hablábamos así cuando estábamos enojadas, porque cuando estábamos de buenas eso no existía, pero mi mamá era buena también para las discusiones”.

Romina insistió en que Ofelia quería perjudicarla: “Alguien los estuvo guardando durante años, con un objetivo negativo, porque si a esta persona se le hubiera escapado el audio al segundo o tercer día, a lo mejor le creía que es un accidente, pero haberlos guardado durante años me habla de alguien que tenía un propósito negativo y estaba esperando el momento correcto, como ahorita, que mi mamá ya no está. ¿Cómo no se le escapó el audio cuando mi mamá estaba viva?

“A mí la señora no me ha mandado ningún mensaje, ni ninguna llamada. Se dice muy arrepentida, pero eso lo hizo públicamente porque se la estaban acabando las redes. Ella salió a lavarse la cara en público. Una persona verdaderamente arrepentida, o que de verdad siente que causó un daño mínimo, te puede llamar. Qué poquito le duró el arrepentimiento, ¿verdad?”

Romina Mircoli también habló acerca de la posible producción de una bioserie de su mamá, luego de que Francisco Cantú, supuesto novio de Dulce, dijera que eso estaba entre sus planes: “Yo no estoy en contra, estoy a favor, porque a fin de cuentas es su legado; sin embargo, sí quiero decir (que) yo no tengo esa hambre de pelear por estas cosas. Pero lo que sí tengo es una postura muy clara. Estoy en absoluto desacuerdo de que algunos de estos buitres que andan alrededor crean que se pueden adjudicar esos derechos. Entonces, si en algún punto tengo yo que vender la serie para que no se la lleve una persona abusiva, con mucho gusto lo voy a hacer.

“Pero eso sí, si se llega a hacer, sí me gustaría que sea algo bonito, que retrate su vida como fue, no de la imaginación de ninguna persona aprovechada…Mi mamá creo que representa una historia genuina de superación, entonces creo que sí se podría retratar por ahí”, concluyó la hija de la intérprete.

