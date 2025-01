Jorge Flores explica cómo se difundieron los audios de Romina, hija de la cantante Dulce

Hace algunos días el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó que el vidente Jorge Flores era quien había dado a conocer a la prensa grabaciones de Romina Mircoli -hija de la fallecida cantante Dulce-, reflejando la supuesta mala relación que tenían. La actriz Ofelia Cano se disculpó púbicamente por haber difundido esos audios en los que Mircoli hablaba mal de su madre, pero ahora Flores dio su versión de los hechos.

Entrevistado por Addis Tuñón, el vidente comentó: “Estando en Guadalajara, (Ofelia) me dijo: ‘Tengo unos audios que me ha mandado Romina. Si vieras todo lo que dice de Dulce’. Y le dije: ‘¿Sabes qué? No me los enseñes. No quiero (escucharlos)’. Y en este tiempo Dulce, a ella, pues no le hablaba. También había muchas cosas escritas. Dije: ‘No quiero leerlas ni quiero oír los audios’. Y ya pasa este problema que se muere Dulce, y (Ofelia) me habla y me dice: ‘Yo tengo los audios’. Y digo: ‘¿Por qué no los sacas? Mándaselos a alguien, a algún amigo tuyo, periodista, que tienes tantos’. Y me dijo: ‘Te los voy a mandar a ti para que los escuches'”.

Flores negó que Cano le hubiera enviado los audios para que los guardara: “A mí nunca me dijo Ofelia: ‘Ahí te los doy para que los guardes, resguárdalos’. Nada de eso es verdad. Lo que pasa es que yo le dije: ‘Quiero escucharlos’, pero nunca me dijo: ‘No los saques, no se los mandes a nadie’. Jamás me dio esa indicación. Digo, no estamos buscando culpables aquí, simplemente pues es un audio, un chisme, como quieras llamarlo. Nunca me dijo: ‘No lo mandes a nadie’, y pues yo lo que hice, pues se los mandé a varias personas para que los escucharan, pero en ningún momento ella me dijo ‘resguárdamelo'”.

Supuestamente los problemas entre Dulce y su hija comenzaron porque esta última no estaba de acuerdo en la relación que su madre tenía con el cantante y empresario Francisco Cantú, quien recientemente dijo que sólo eran amigos. Sin embargo, Jorge Flores dice que Cantú sí era novio de la artista: “Un día me dice Dulce: ‘¿Sabes qué? Hay un muchacho de San Diego que me gusta y tengo una relación con él’. Así me lo dijo. ‘Estamos empezando, pero estoy muy contenta, estoy muy a gusto, y un día que me invite a San Diego, ¡vamos!’

“Y yo la acompañé, fuimos a San Diego y conocí a este muchacho. La verdad es una persona muy agradable, tiene una muy buena posición económica, tiene varias fábricas, grandes, no creas que cualquier cosa, y una persona que se ve luego luego que lo que menos le hace falta es dinero, mucho menos aprovecharse de la fama de alguien. Y yo lo veía muy sincero con Dulce, porque fueron varias las ocasiones que nos invitó a su casa.”

Flores agregó que la relación entre Dulce y Francisco ya tenía tiempo: “Ellos se quedaban juntos en la misma recámara. O sea, sí había una relación entre ellos, sí eran novios. Lo que pasa es que no lo querían hacer público, y menos (comentárselo) a Ofelia, porque en ese tiempo ella tenía la amistad con Romina, y tenían temor a que se lo comentara”.

Por último, el vidente de las estrellas habló sobre el conflicto que Dulce y Lucía Méndez tuvieron en el reality show “Siempre Reinas”, por el que terminó su amistad: “A mí me hablaba Lucía dándome comentarios sobre Dulce. Dulce también hacía comentarios de ella, y yo lo veía como algo que así eran. Siempre lo mismo: una me decía una cosa, me lo escribía, la otra igual, y un día se los enseñé (a las dos). Ella (Dulce) se lo comentó al productor, y él fue el que dijo que lo sacaran (en el programa), o sea, se los dijo a ellas. A mí no me lo dijo, más bien se lo dijo a Dulce: ‘Sácalo, lo que te están diciendo ahí, sácalo'”.

