Sasha Sokol dice que ha vivido “con vergüenza” tras denunciar a Luis de Llano

Sasha Sokol continúa esperando la resolución de la demanda que interpuso contra Luis de Llano en 2022, pero ahora confesó que a lo largo de todo este tiempo ella ha sido juzgada por muchas personas, que no critican que el productor fue su novio cuando ella era menor de edad.

Sasha Sokol informa sobre el proceso legal que lleva en contra de Luis de Llano

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México la cantante fue abordada por reporteros, a quienes les dijo que desde la denuncia que hizo ha sufrido mucho: “No, bueno, lágrimas es poco. Ha sido durísimo, y hoy me doy cuenta que lo duro no fue cuando lo viví, o ahora que me doy cuenta, de lo que viví; sino que de alguna manera todos estos años, décadas, he vivido con una cierta vergüenza porque, curiosamente, en todos estos años soy yo quien ha sido juzgada”.

Sasha Sokol celebra victoria dentro de su batalla legal contra Luis de Llano por abuso sexual

Sokol, de 54 años, lamentó que las acciones de De Llano no sean del todo cuestionadas, tras acusarlo de supuesto abuso sexual: “O sea, yo he sido la criticada, como si yo fuera una persona perversa, y él nunca fue juzgado ¿me explico? ‘Mira, qué maravilloso hombre. Qué fregón ha de ser, que hasta una niña de 14 anda con él'”.

El proceso ha sido largo, pero Sasha confía que se dé la resolución muy pronto: “Como ustedes saben, he ganado las dos primeras instancias, y hace unos meses la primera sala de la Suprema Corte atrajo por unanimidad el caso. Esto quiere decir que en muy poco tiempo, espero, quede resuelto este asunto, lo cual va a hacer que se siente un precedente. Esto creo que es lo más importante, porque va a permitir que otras personas que vivieron algo similar a lo mío se les valide su derecho a a la verdad”.

Este año se espera un reencuentro de Timbiriche, el grupo con el que Sasha Sokol saltó a la fama. Aún así, es incierta su participación: “No lo sé, me siento muy honrada de tener ese legado y de que la gente nos conozca de tanto tiempo y nos quiera, pero no sé muy bien si voy a estar. Sería muy lindo que pudiéramos estar los siete (integrantes), pero todavía no sé si estoy en el lugar emocional para poder llevarlo a cabo”.

