(FOTOS) Sofía Vergara deslumbra con su vestido color burdeos en New York

Sofía Vergara está demostrando que la moda se hizo para ella, la colombiana fue captada al salir de un hotel de Nueva York, luciendo un increíble atuendo. El elegante vestido es color burdeos y acompañó el look con tacones de plataforma de color negro, un bolso blanco y zarcillos dorados.

Recientemente, Vergara asistió a la ceremonia de los Golden Globes, en dichos premios estaba nominada por su papel protagónico en ‘Griselda’. Como es típico en su humor, la actriz bromeó con Jodie Foster, quien se llevó el premio, y le dijo “¡No, no! ¡Dame uno!”.

La actriz Sofía Vergara atrajo todas las miradas con un elegante traje pantalón color burdeos combinado con un abrigo largo a juego al salir de su hotel en NY.

Crédito: Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

Sofía lució impecable en New York.

Crédito: Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

La audiencia comenzó a reírse mientras Foster, desde el escenario, respondió divertida: “Lo sé, lo sé”.

A pesar de no haberse llevado el premio, la colombiana disfrutó la velada y aplaudió con euforia cuando Foster recibió el galardón.

Este enfrentamiento amistoso entre ambas actrices no es nuevo. En los Emmy 2024, Jodie Foster superó a Sofía Vergara en la misma categoría, provocando una reacción similar de la colombiana. En esa ocasión, Sofía compartió un video en Instagram donde soltó el chiste: “Me lo robaron por quinta vez”.

Sin duda, Sofía Vergara volvió a demostrar su capacidad para cautivar al público con su carisma y sentido del humor.

Vergara y sus “arreglitos”

A sus 52 años, la actriz puede presumir de una figura envidiable y un rostro juvenil, sin embargo, reveló que se ha hecho algunos “arreglos” con la finalidad de lucir mejor.

“He estado aplicando Botox durante mucho tiempo en mi cuello, alrededor de mis ojos”, contó en una entrevista para Allure.

También añadió que “No creo en el relleno. Siento que el relleno es bueno cuando eres muy joven y quieres un poco más de mejillas o darle más volumen a tus labios. A mi edad, 51 años, siento que no te hará lucir más joven, sino que te verás más arreglada“.

Después de dicha confesión, contó que en el futuro volvería a hacer cualquier arreglo para sentirse mejor.

“Voy a hacerme todas las cirugías plásticas que pueda (…) Me gustaría tener más tiempo de inactividad; ya me habría hecho cosas. [Pero] como estoy frente a la cámara, no es como si pudiera hacer algo y luego sentarme en mi casa a recuperarme durante semanas“, expresó.

