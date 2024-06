Sofía Vergara confiesa qué “arreglitos” se ha hecho para mantenerse radiante a sus 51 años

Sofía Vergara es una de las estrellas de Hollywood que no tiene miedo de mostrarse tal y como es, mucho menos de mantener “ocultos” los trucos de belleza a los que se ha sometido y que la han colocado como una de las mujeres más bellas de la industria del entretenimiento.

En una reciente entrevista, la actriz de “Modern Family” habló sobre amor por los procedimientos estéticos, argumentando que no tiene nada de malo darse una “ayudadita”. Si bien la colombiana indicó que aún no ha sido clienta del bisturí, reveló que existe un procedimiento al que no se puede negar.

“He estado aplicando Botox durante mucho tiempo en mi cuello, alrededor de mis ojos“, confesó en entrevista con la revista “Allure”. “No creo en el relleno. Siento que el relleno es bueno cuando eres muy joven y quieres un poco más de mejillas o darle más volumen a tus labios. A mi edad, 51 años, siento que no te hará lucir más joven, sino que te verás más arreglada“.

De acuerdo con la famosa, no existe nada de malo con preocuparse por mejorar la apariencia física con el paso de los años, sobre todo ahora que existen un sinfín de procedimientos.

Sofía Vergara no descarta la posibilidad de someterse a alguna cirugía; no obstante, lo hará cuando se sienta lista: “Voy a hacerme todas las cirugías plásticas que pueda (…) Me gustaría tener más tiempo de inactividad; ya me habría hecho cosas. [Pero] como estoy frente a la cámara, no es como si pudiera hacer algo y luego sentarme en mi casa a recuperarme durante semanas“, añadió.

Para finalizar, la ex pareja de Joe Manganiello indicó que un paso que debe ser indispensable para cualquier persona es el uso de protector solar en el rostro. Y es que su uso continuo ayuda con la apariencia de la piel: “Si no te cuidas del sol, no hay nada en el mundo que te pongas por la noche que te dé una buena piel”, sentenció.

