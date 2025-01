Los seguros de vivienda suben de precio en todo EE.UU. por problemas climáticos

Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en Estados Unidos, y uno de los sectores más afectados es el de los seguros de vivienda. Aunque los estados más vulnerables, como Florida y California, ya enfrentaban aumentos en las primas de seguros debido a fenómenos como huracanes e incendios forestales, ahora este problema se está extendiendo a otras regiones del país, incluyendo el Medio Oeste, el Noreste y las Montañas.

De acuerdo con algunos estudios recientes, los costos de los seguros de vivienda están aumentando a medida que las aseguradoras ajustan sus modelos de riesgo para cubrir los mayores costos derivados de desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos.

Los incendios forestales en Los Ángeles, que devastaron barrios como Pacific Palisades y Altadena, volvieron a poner de manifiesto la gravedad de esta crisis. California, Colorado, Texas y Oregón, conocidos por ser estados de alto riesgo de incendios, están viendo primas de seguros dispararse, pero la realidad es que otros estados no tan expuestos también están enfrentando aumentos significativos. Incluso en lugares como Kansas y Nebraska, considerados menos vulnerables a desastres climáticos, los costos de los seguros de vivienda han subido de manera alarmante.

De acuerdo con los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en 2024 se registraron 27 desastres climáticos importantes que causaron daños superiores a $1,000 millones de dólares, entre ellos huracanes, inundaciones y, por supuesto, incendios forestales.

Entre 2020 y 2024, el costo anual promedio de estos desastres ascendió a más de $149 mil millones de dólares, más del doble de los $65 mil millones de dólares registrados entre 1980 y 2020. Esto ha obligado a las aseguradoras a subir las primas para cubrir los riesgos de pérdidas.

Según un estudio realizado por economistas de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Wisconsin, las primas promedio de seguros de vivienda aumentaron un 33% entre 2020 y 2023, pasando de $1,902 a $2,530 dólares anuales. En contraste, la inflación en el mismo período fue del 18%.

Los aumentos son aún más dramáticos en los estados más vulnerables a desastres naturales. En algunas áreas, las primas de los seguros se han incrementado un 50% en solo tres años.

En lugares como Nebraska, los propietarios de viviendas están pagando un promedio de $5,700 dólares anuales por su seguro de vivienda, y en Oklahoma los costos rondan los $4,800 dólares, cifras similares a las que se observan en Florida. Todas superiores al costo promedio del seguro para propietarios de viviendas en Estados Unidos que ahora es de aproximadamente $2,300 dólares por año.

“Es un problema serio para el bolsillo”, comentó Benjamin Keys, profesor de bienes raíces y finanzas en Wharton (Universidad de Pensilvania), durante una transmisión por Internet el 10 de enero para hablar sobre los incendios forestales de Los Ángeles y los seguros, sobre el aumento de las primas de las pólizas. “Es el tipo de cosas que te hacen sentarte en la mesa de la cocina y preguntarte si tenemos que mudarnos”.

Además, el problema no solo radica en los aumentos, sino también en la dificultad de acceder a un seguro. En California y Florida, las tasas de no renovación de pólizas han aumentado, y miles de propietarios han quedado sin cobertura. Incluso en áreas menos propensas a desastres naturales, como el Medio Oeste, los propietarios están viendo sus pólizas no renovadas debido a fenómenos climáticos extremos.

En algunos casos, los aseguradores se están retirando por completo de ciertos mercados, lo que obliga a los propietarios a recurrir a opciones más caras y menos confiables, como los planes de seguro estatales.

Por ejemplo, un residente de Altadena, California, Jeff Cohen, compartió a CBS News cómo su aseguradora lo dejó sin cobertura antes de que su casa fuera destruida por un incendio en 2024. Al final, encontró una cobertura más cara a través Plan FAIR del estado.

Este fenómeno no se limita a los estados más expuestos a incendios o huracanes. Según un informe del Comité de Presupuesto del Senado, incluso estados del Medio Oeste como Nebraska y Ohio están viendo aumentos en las tasas de no renovación de pólizas. Las tormentas severas, los vientos intensos y las inundaciones provocadas por el cambio climático están alterando los modelos de riesgo de las aseguradoras.

Los analistas predicen que la situación solo empeorará. Si las áreas más afectadas por desastres naturales se vuelven “no asegurables”, los valores de las propiedades podrían desplomarse. Esto ya ha ocurrido en algunas comunidades vulnerables a los incendios y otros desastres climáticos.

“Estamos en medio de una corrección de los precios de los seguros, que continuará hasta que las compañías de seguros puedan ser rentables“, explicó Jeremy Porter, jefe de investigación de implicaciones climáticas en First Street, una empresa de investigación sin fines de lucro que modela los riesgos climáticos, a CBS MoneyWatch. “Realmente, sin importar en qué parte del país te encuentres, existe algún riesgo climático al que estás expuesto”.

Con el aumento de los desastres naturales y las primas de seguros, los propietarios de viviendas en EE.UU. están enfrentando una realidad económica difícil, con pocas perspectivas de alivio a corto plazo. El cambio climático está reescribiendo las reglas del seguro, y los efectos sobre las familias estadounidenses podrían ser devastadores si las aseguradoras siguen ajustando sus tarifas y políticas ante la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos, tal y como lo presenciamos en los últimos incendios forestales en California.

También te puede interesar: