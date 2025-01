Javier Aguirre ofrece sus impresiones de la victoria de la selección mexicana

La selección mexicana derrotó cómodamente al Internacional de Porto Alegre 0-2. Este partido amistoso se desarrolló en el Estadio Beira-Rio. Javier Aguirre ofreció sus impresiones ante este triunfo lleno de jóvenes.

Con goles de Érick Lira y Jorge Ruvalcaba, el conjunto azteca se quedó con los honores en suelo brasileño. Este fue un partido importante para que el “Vasco” comenzara a ver las piezas jóvenes con las que cuenta de cara al Mundial de 2026. Los juveniles pudieron mostrarse en Brasil.

“La verdad me da gusto por ellos, son chicos que no eran la primera opción, cada quien sabe su realidad y se comprometieron a jugar. Lo hicieron muy bien. No sé si vale o no, refuerza el sentimiento. Ahora quieren venir, antes no gustaba ir por la crítica, por los desplazamientos. Hoy te levantan la mano, hoy se agrandó la lista, pensando en 2026, para llevar a los 23 mejores”, dijo en conferencia de prensa.

Además de poder probar nuevas piezas dentro de El Tri, el conjunto mexicano mostró una buena cara en este duelo. A pesar de que el Internacional se adueñó de la pelota, el control del partido fue del equipo azteca. Los jóvenes remataron al arco rival hasta en siete ocasiones y Raúl Rangel solo fue exigido en tres ocasiones.

“Soy muy repetitivo, el mensaje tiene que permear, es la selección mexicana de fútbol, tenemos que jugar con eso, con la dignidad de representar a mí país, que se sienta orgullosa la gente de estar en el campo. Son mexicanos como yo, chicos que nunca habían venido. Hoy diez jugadores se probaron con la selección mayor, eso me pone orgulloso”, agregó Aguirre.

Récord en El Tri

En este partido hubo un nuevo registro para la historia del fútbol mexicano. Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la selección mexicana. Con 16 años, Mora ingresó de cambio a 5 minutos de que finalizara el partido.

“Rafa está encabronado porque rompió el récord de precocidad. Rafa no lo quería meter, porque le rompió el récord de debutar a los 17 años y lo hizo a los 16 años, estaba encabronado. Le dije que fuera fácil, que no podía conducir hoy la pelota porque no te dejaban”, dijo Aguirre.

Javier Aguirre tuvo que cumplir con un rol más de mentor en esta convocatoria. El estratega mexicano se mostró muy comunicativo con sus jugadores. Con toda la experiencia del “Vasco”, sus consejos a los juveniles podrían ayudarle para sus próximos pasos en sus carreras. Aguirre reveló algunas indicaciones que le ofreció a los juveniles dentro del campo.

“Montiel se equivocó tres veces por conducción excesiva, le dije ‘Niño juega fácil en mediocampo, en el último tercio es juego libre’, y se mandó una que nos hubiera emocionado. Cinco minutos o seis, igual ni la toca, atrévete, haz lo que puedas, le atizaron una en mi campo porque querer hacer un sombrerito, bienvenido a grandes ligas. Son chavos con buena mentalidad, hay muchos de divisiones menores, no se asustan y eso me gusta”, concluyó.

