La Opinión Hoy: Cámara aprueba ley para deportación de inmigrantes por violencia doméstica o delitos sexuales

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para ordenar la deportación y bloquear la entrada a los Estados Unidos de inmigrantes que hayan cometido violencia doméstica o delitos sexuales.

Aunque este tipo de ofensas están registrados en la Ley de Inmigración Nacionalidad, los republicanos buscan hacer precisiones sobre la deportación de ciertos migrantes con nuevas leyes, como este proyecto recién aprobado con 274 votos, incluidos 61 de demócratas.

La ley H.R. 30 fue patrocinada por la republicana Nancy Mace y Carolina del Sur y logró un avance acelerado en la Cámara con 60 copatrocinadores, a fin de afianzar la agenda migratoria del presidente electo Donald Trump.

Pantallas

Cada semana, conocemos las mejores recomendaciones en estrenos para cines y plataformas digitales, con Rafael Cores, quien nos presentó pantallas.

“Fíjate que no hay grandes estrenos en cines hoy, aunque me guardo uno para el final, que lo voy a comentar antes de terminar, pero vamos a irnos a las plataformas empezamos con un estreno en Prime Video, la plataforma de Amazon, que es la película Unstoppable, esta es la historia de Anthony Robles, un chico de Arizona, que nació con una sola pierna y pese a esa limitación física a su gran sueño fue la lucha libre, competir en lucha libre”, explicó RafaeL Cores, “además a un nivel extraordinario, se preparó tanto unos entrenamientos físicos durísimos y obsesionado con la lucha libre, logró el campeonato de High School Nacional, con el apoyo de su madre, que la interpreta aquí en la película Jennifer López, por cierto el protagonista el actor protagonista que interpreta Anthony Robles es Jharrel Jerome, un chico afroamericano nuevo que es del Bronx y que yo creo que oiremos hablar de él seguro en los próximos años, porque me parece que está muy bien en esta película”.

Agregó que “Pese haber ganado a nivel nacional, ninguno de esos equipos le ofrece una beca deportiva, así que con esa determinación, decide que se va a presentar a pruebas abiertas en Arizona State University, en su propio estado, porque además hay un tema ahí familiar con el padre, que tampoco me quiero meter mucho, pero también tuvo sus problemas personales en casa y logra entrar en ese equipo en Arizona Statey competir hasta llegar a la final de la NCAA, y tampoco quiero contar la película entera, pero es superemotiva es de esas películas que bueno que le dejaran a uno a ratos con la lágrima”.

