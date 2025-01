Rey Grupero recordó su romance con Aylín Mujica

A solo unas semanas de dar inicio la primera edición de “La Casa de los Famosos: All Star”, el nombre del influencer Rey Grupero se mantiene en el radar del público ante su posible regreso al reality de Telemundo. Y es en medio de la expectativa que ha generado que el mexicano protagonizó una entrevista en donde reveló varios detalles de su vida privada, incluyendo las enseñanzas que le dejó su “romance” con la actriz Aylín Mujica. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una sentida charla para el programa “En Casa con Telemundo”, el polémico personaje de internet recordó el agridulce final que tuvo su historia de amor con la famosa.

“En algún momento le tiré y me arrepiento profundamente porque es una mujer que tiene a sus hijos y yo para qué tengo que andar hablando de ella cosas malas“, dijo ante los micrófonos del programa de espectáculos.

Bajo esta misma tesitura, Rey Grupero afirmó que si su historia tuvo un final fue porque no tuvieron compatibilidad en muchos aspectos: “No éramos el uno para otro. Ella buscaba un príncipe azul y yo soy un sapo”, declaró.

A pesar de ello, el creador de contenido no dudó en agradecerle por el tiempo compartido y las experiencias vividas: “Ella también veía cosas muy bonitas en mí. La gente se burlaba de eso, pero ella veía ese talento en mí (…) Fue una gran mujer, tuvimos experiencias muy bonitas, nos quisimos mucho”, complementó.

De acuerdo con Rey Grupero, uno de los motivos por el que se dio su distanciamiento fue su gusto por la bebida: “Pero sí mi alcoholismo está muy arriba para ella y ella se alejó (…) Ella es como muy políticamente correcta y yo era de ponerme ‘hasta las chanclas'”, indicó por primera vez.

Para finalizar, el posible participante de “La Casa de los Famosos: All Star” señaló que: “Me alivianó mucho en todos los aspectos, cuando todavía no me pagaban me decía, ‘vete a comprar un traje, yo te lo invito’. ¿Para qué voy a hablar mal de ella si se portó buena onda”.

Seguir leyendo:

• Alfredo Adame y Rey Grupero protagonizan fuerte encontronazo en un en vivo

• Rey Grupero anuncia ruptura con Aylin Mujica con enternecedor mensaje | La Casa de los Famosos

• Aylín Mujica confiesa que tiene una relación sin etiquetas con Rey Grupero