Tras escándalo con Anahí y Televisa, Danna Vázquez habla: “No merezco esto”

Danna Vázquez, conocida por ser la antigua publirrelacionista de Anahí, habló de la controversia con la cantante y Televisa. En un encuentro con los medios de comunicación, aseguró que le agradece mucho a la televisora, pero que no sabe por qué la involucraron en todo lo que ocurrió en ‘¿Quién es la máscara?’

“Yo tengo mucha fe de que en algún momento las cosas se esclarezcan, yo amo mi trabajo, respeto mucho a la gente con la que trabajo, tengo un cariño y un agradecimiento muy grande a Televisa, y me duele mucho estar en esto, soy un trabajador, no soy más de eso y siento que no merezco lo que está pasando”, dijo en un video que se viralizó en las redes sociales.

Añadió que desconoce las razones detrás de su mención en el problema y que ella siempre ha sido correcta en su trabajo. Sin embargo, si hay algo que pruebe que ella no actuó de la mejor manera, recapacitará.

Otra situación es que Anahí se desvinculó -rápidamente- de Prensa Danna, empresa liderada por Danna Vázquez, dejó claro que no tienen ningún tipo de relación laboral y que no trabajarán juntas en el futuro.

“Con Anahí me unen 20 años de amistad ininterrumpida, yo siempre la voy a querer enormemente porque las personas no nos dejamos de querer de un día a otro. Estamos pasando ambas un mal momento y yo lo quiero dejar así”, expresó.

¿Qué ocurrió?

TelevisaUnivisión -en un comunicado- informaron que un miembro del equipo de Anahí había obtenido de forma ilegal los nombres de los participantes del ‘¿Quién es la máscara?’, y que de esa forma, la estrella logró adivinar los nombres de los personajes.

De inmediato, Anahí publicó un mensaje -en su cuenta de Instagram- en el que rechazó esta acusación e indicó que siempre ha trabajado de forma honesta.

Después de que la exRBD quedó fuera de la ecuación, las acusaciones apuntaron a Danna. Incluso, se cree que pueda enfrentar una demanda y ante esta posibilidad contó que se está asesorando con un grupo de abogados en caso de que deba accionar.

“Yo no conocía el miedo a este nivel y lo tengo, pero también amo el trabajo que tengo y estoy agradecida con las carreras en que estoy involucrada. (Gloria Trevi) me dijo, todo pasa, confía en ti, confía en lo que sembraste”, comunicó la publirrelacionista.

