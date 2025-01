Adamari López publica un video de Alaïa reaccionando a su atuendo en ‘Desiguales’

Adamari López publicó un tierno video con su hija, Alaïa, en el que habla del vestuario en el programa ‘Desiguales’. En el material audiovisual, la puertorriqueña calificó a su hija como “sincera” y ambas se rieron de la reacción.

“Alaïa tiene unas cuantas sugerencias para mí”, escribió en la publicación. En el video ambas están sentadas en la cocina y López saluda a sus seguidores, después de eso explican que están viendo el programa y Alaïa tiene algunas cosas que decir, además de algunos comentarios para sus compañeras.

En primera instancia, la niña habló de la postura de su madre. “Cuando estabas hablando la primera vez que te vi, estabas así en la silla como un poquito low (baja), tienes que estar para arriba”.

Continúo su sugerencia con “pero tampoco tienes que estar muy estirada porque si haces eso te vas a ver como que te estás forzando mucho para estar bien sentada”.

La pequeña también habló del vestido que usó su madre y afirmó que no fue la mejor elección: “No me gustó tanto el color del vestido porque se parece a la piel de una serpiente, no me gustó”.

Adamari también le recordó sobre los comentarios que había dicho de sus comentarios, entre ellos a Migbelis Castellano:

“El pelo está precioso y el maquillaje también y me gustó mucho la chaqueta que tenía puesta”, expresó. También aprobó el vestuario de la Doctora Nancy “Me encanta”, dijo.

Tras los comentarios de la niña, López alabó la honestidad de su hija: “Me tocó la peor parte, pero bien que seas sincera y que digas lo que no te gusta”.

Adamari y la maternidad

La puertorriqueña es muy abierta sobre la maternidad y comparte información sobre el crecimiento de su hija, la cual comparte con su expareja, Toni Costa.

En las Navidades, comentó en ‘Desiguales’ el trabajo que representa organizar con quién pasará los días festivos Alaïa.

“Yo siento que al principio sobre todo es como más complicado, tienes el duelo de la separación, aun cuando uno lo haya querido no deja de ser un duelo, y además de eso también el duelo de no pasar esa temporada con lo que tú soñabas que era tu núcleo familiar y sobre todo con el niño o los niños que haya”, contó la conductora.

“Para mí fue muy duro ese primer año en el que no estuve despidiendo el Fin de Año con Alaïa, me costó muchísimo”, añadió.

Finalmente, indicó que, ahora, la decisión la toma su hija: “A ella le parece justo que si en el año anterior pasó conmigo, que este año entonces pase con su papá”, comunicó.

Seguir leyendo: