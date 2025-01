Nelly responde a las críticas por su actuación en la toma de posesión de Donald Trump

El reconocido rapero Nelly ha dado su respuesta ante las reacciones negativas por su participación en la toma de posesión de Donald Trump.

El artista, cuyo nombre es Cornell Iral Haynes, destacó que su decisión no tiene trasfondo político, sino que está basada en el respeto al cargo presidencial. Durante una conversación en vivo con el también rapero Willie D, Nelly dejó clara su postura al explicar que considera un honor haber sido invitado a este evento.

“No estoy haciendo esto por dinero. Lo hago porque es un honor. Respeto el cargo”, afirmó el artista originario de St. Louis, quien también recordó sus raíces en una base militar. Según Nelly, su perspectiva se basa en cómo los soldados sirven a su país independientemente de quién sea el presidente, y añadió: “Si ellos pueden arriesgar sus vidas por quien esté en el poder, yo también puedo presentarme para quien ocupe ese puesto”.

La explicación de Nelly

Fuentes cercanas al rapero señalaron que su familia tiene un historial de servicio militar y que esta experiencia influye en su respeto hacia las instituciones gubernamentales. A pesar de las críticas, Nelly enfatizó que su presentación no debe interpretarse como un respaldo político. “El presidente ganó, es el comandante en jefe, y mi actuación no tiene nada que ver con apoyar o no sus políticas”, aseguró.

El intérprete de “Hot in Herre” también se dirigió a quienes lo acusan de apoyar a Trump, desestimando los comentarios que catalogan al expresidente como supremacista blanco. “Si alguien tiene pruebas de eso, que las muestre”, respondió de manera tajante. Asimismo, destacó que estaría dispuesto a actuar para cualquier presidente en funciones, independientemente de su partido político.

Otros artistas en el ojo del huracán

Nelly no es el único artista que enfrentó críticas por participar en eventos inaugurales. Cantantes como Carrie Underwood y Kid Rock también recibieron comentarios negativos en redes sociales, aunque han defendido sus actuaciones como actos de amor y unidad hacia el país.

En un clima tan polarizado, donde cada acción pública parece estar inevitablemente ligada a una postura política, las palabras de Nelly invitan a reflexionar sobre la importancia de separar la política de los valores personales y el respeto institucional. ¿Es posible mantener esa separación en un entorno donde las decisiones individuales son constantemente cuestionadas y vistas como declaraciones políticas?

