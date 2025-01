Vergil Ortiz está motivado por difícil pelea con Madrimov

Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó que está motivado por la difícil pelea que protagonizará con Israil Madrimov el 22 de febrero en el Riad, Arabia Saudita.

En una entrevista con talkSport Boxing, Ortiz Jr. explicó que es muy competitivo y por eso este tipo de duelos con peleadores duros como Madrimov le gustan mucho.

“Es una gran pelea en el papel. Él acaba de hacer una gran pelea contra Crawford. Lo hizo muy bien. A pesar de que perdió, ese no es el tipo de actuación del que uno puede avergonzarse. Lo hizo muy bien. Íbamos a pelear contra ‘Boots’, pero la pelea se canceló. Entonces, pensé: ‘¿Seguiré peleando en la cartelera?'”, dijo.

Israil Madrimov quiere volver a la senda del triunfo ante Vergil Ortiz Jr. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Estaba un poco en el aire, y luego recibí una llamada de mi padre: ‘¿Pelearías con Madrimov?’. Le dije: ‘Sí, lo haría. Es una gran pelea’. La razón por la que dije que sí es porque él es un peleador duro. Soy una persona muy competitiva. Me motiva en los campos de entrenamiento saber que tengo una pelea difícil por delante. Me mantiene concentrado. Sé que hay mucho en juego (contra Madrimov), pero me gusta. Hace que la adrenalina suba”, agregó.

Vergil Ortiz Jr. consiguió el ansiado cinturón al vencer a Serhii Bohachuk en su tercera pelea del 2024 tras un paro de 17 meses causado por sufrir de rabdomiolisis. En cambio, Israil Madrimov quiere volver a la senda del triunfo tras perder su título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra Terence Crawford.

En la gran cartelera que se celebrará en Arabia Saudita, la revancha entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev será la que encabece el espectáculo; Daniel Dubois y Joseph Parker protagonizarán el duelo co-estelar; y Shakur Stevenson vs. Floyd Schofield también estarán presentes.

Vergil Ortiz Jr. venció a Serhii Bohachuk y se convirtió en campeón interino del CMB. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, se convirtió en campeón interino del CMB y hará su primera defensa. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 22 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Israil Madrimov, de 29 años, era el campeón de la AMB de las 154 libras y quiere volver a ganar para buscar una revancha con Crawford. El peleador uzbeco cuenta perdió su invicto y su récord quedó con 10 victorias, 7 de ellas por la vía rápida, una derrota y un no contest.

