El “Vasco” Aguirre espera que los chavos de México no se achiquen en la casa del River Plate

Conocedor de la fama de hostilidad que le precede al Estadio Monumental de River Plate para los equipos rivales, el técnico de la selección de México, Javier Aguirre espera que este martes contra los argentinos, el Tricolor no se achique y pueda mostrar su verdadera capacidad.

Veinticuatro horas antes del duelo que cerrará la corta gira por Sudamérica del combinado de México al enfrentar al popular cuadro de Buenos Aires en un escenario donde se han confirmado 70 mil de las 84 mil localidades que tiene de capacidad, el técnico del Tricolor espera sacar mayores datos de los jóvenes jugadores que le permitan tener una idea de quienes merecen otra oportunidad.

Por esa razón, respecto al juego, Aguirre dijo que: “Va a ser una fiesta, ojalá jueguen todos, Gonzalo Montiel, en fin todos sus jugadores. Vimos el partido con los chilenos, tienen cuatro jugadores mundialistas y con un técnico como Marcelo Gallardo que se cansó de ganarlo todo, como va a ser un buen sinodal”.

Aguirre añadió que: “Va a ser una prueba interesante con esa pasión de los argentinos, espero que no se hagan pequeñitos los nuestros y que estén a la altura del River Plate, porque nuestro rival no se puede permitir un descalabro y por eso espero que México esté a la altura, más allá de las circunstancias de que sea un duelo contra un equipo, deseo que hagamos un buen partido de preparación para ambos “.

El técnico de la selección de México restó importancia a que se estén enfrentando a equipos en lugar de a selecciones nacional y sobre este punto comentó que: “Muchas veces salen mejores partidos y puedes tener una idea más clara contra equipos, pues ya están armados, saben como juegan y muchas veces complican más”.

Hasta el momento la selección mexicana suma dos juegos de preparación contra equipos, el primero el pasado mes de octubre en el estadio Cuauhtémoc de Puebla donde empataron con el Valencia 2-2 y recientemente el pasado 16 de enero contra Internacional de Porto Alegre al que vencieron 2-0.

Aplaudió el debut goleador del Chino Huerta en Bélgica

Aguirre también se dio tiempo para referirse al debut del Chino Huerta en Bélgica: “Fantástico, al final de eso se trata, de ver no el árbol, sino el bosque, sin duda la lana es importantísima, porque la carrera de un jugador dura de diez a quince años y te puedes hacer de un patrimonio para toda tu vida. El Chino es un ejemplo, como muchos otros, de que se van apostando a seguir adelante, a crecer, al final de eso se trata”.

No quiso hablar de las burlas de Messi

Mientras tanto, en la misma conferencia de prensa se le consultó a Javier Aguirre sobre las burlas de Lionel Messi a la afición del América el pasado fin de semana, pero el Vasco no se enganchó y prefirió no responder por el gran respeto y tiene el jugador argentino.

“ No te voy a responder esa pregunta, tengo un altísimo, respeto por Lio, tengo muchos años que lo conozco, que lo enfrenté. Prefiero no contestarte, como sea lo que en este momento es importante, y aunque agradezco la pregunta, insisto no la voy a responder “.

Para finalizar, se refirió a la relación con los argentinos, sobre todo después del incidente de Messi con los aficionados del América, a lo que expuso que: “Habría que preguntarle a ellos, la pregunta no es para mí, habría que preguntarle a ellos cómo nos ven, siempre ha respetado al fútbol argentino, he tenido compañeros argentinos, jugadores argentinos a mi cargo y ha sido una relación fantástica”

“Por eso, insisto, habría que preguntarle a ellos, cómo nos ven, yo a ellos los miro siempre como un fútbol de exportación, como un fútbol atrevido, un fútbol muy intenso, es una pasión la que siente la gente por el fútbol aquí en Argentina. Por eso insisto, todos los jugadores argentinos he tenido, han sido muy profesionales y no tengo más palabras de respeto para el fútbol argentino”.

