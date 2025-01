La Opinión Hoy: Trump confirma primeras órdenes ejecutivas migratorias

El mitin para celebrar su retorno a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump insistió en que este 20 de enero por la noche terminará la llamada “invasión” que afirma ha enfrentado Estados Unidos, discurso que apuntaló gran parte de su campaña.

Como si continuará en campaña, Trump sigue afirmando que los inmigrantes están cruzando la frontera en masa y son, en su mayoría, delincuentes y pandilleros.

Sus seguidores, incluidos los hispanos que votaron por el republicano el 5 de noviembre, están convencidos de esa perspectiva y desestiman las afirmaciones de sus asesores como Stephen Miller, Tom Homan y Mike Waltz.

La última reforma migratoria ocurrió en 1986 con el entonces presidente republicano Ronald Reagan, pero no fue un proyecto suyo, sino un plan bipartidista que requirió el apoyo de los demócratas desde entonces los republicanos y demócratas tienen visiones distintas sobre una reforma migratoria, ya que los primeros se enfocan en mayor aplicación de la ley y refuerzo de la frontera primordialmente, mientras los segundos buscan un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, pero hasta ahora no ha habido un camino intermedio, como se vio en los intentos de 2002, 2012 y 2021.

Vocera de Covered California resuelve dudas sobre este programa

¿Cómo andan con sus seguros médicos?, hoy nos acompañó Patricia Izquierdo, vocera de Covered California, quien nos dio buenas noticias sobre los seguros médicos.

¿Por qué es importante contar con un seguro médico?

Patricia Izquierdo: “No sabemos en qué momento nos podemos enfermar, o sufrir de una tragedia como la que nos está pasando en este momento a la gente en Los Ángeles y realmente sí necesitamos estar preparados, poder tener ese acceso a un servicio de emergencia, hacia un servicio de urgencias, a un servicio de poder ir al doctor y poder tener medicinas es importante, entonces y pues no sabemos en qué momento nos pueda pasar o nos pueda cambiar la vida. También es importante porque en el estado de California, es por ley que todos tengamos un seguro médico, si no van a tener que pagar una penalidad y la gente no lo sabe sigue pagando las penalidades, las multas Enrique y realmente no queremos que paguen la multa, sino que vengan con Covered California y se inscriban, pero sí hay una penalidad por no tener un seguro médico y también porque mucha gente incurre en deudas hospitalarias, que no debería ser así y podrían tener un seguro médico a un costo muy bajo”.

