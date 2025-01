Severance está de vuelta: esto es lo que debes repasar de la primera temporada

La aclamada serie de ciencia ficción distópica ‘Severance’, producida por Apple TV+, ha vuelto con su esperada segunda temporada tras casi tres años desde el estreno de la primera. La nueva temporada, compuesta por 10 episodios, ya está disponible en la plataforma de streaming y los fanáticos podrán sumergirse nuevamente en el universo de Industrias Lumon y descubrir las respuestas a los misterios planteados al final de la primera entrega.

Un breve repaso del final de la primera temporada

En el episodio final, los “innies” (las versiones laborales de los personajes) logran activar el protocolo de “horas extras”, permitiéndoles tomar control de sus cuerpos en el mundo exterior. Durante este breve acceso, cada personaje hizo descubrimientos impactantes:

Mark S. (Adam Scott): Se enteró de que su difunta esposa sigue viva, al reconocerla como Casey, la consejera de bienestar en Lumon.

Helly R. (Britt Lower): Descubrió ser Helena Eagan, hija del jefe de Lumon, y expuso públicamente los horrores del procedimiento de escisión.

Irving B. (John Turturro): Encontró pruebas de que su versión exterior investigaba Lumon y localizó la casa de Burt, su interés romántico, solo para enfrentarse a una desgarradora verdad.

Estos momentos intensos dejaron a los espectadores al borde de sus asientos, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la escisión, las verdaderas intenciones de Lumon y el destino de los personajes.

Temas centrales y expectativas para la segunda temporada

La serie profundizará en los secretos de Lumon, explorará las consecuencias de la activación de las “horas extras” y continuará desentrañando la conexión entre los “innies” y sus vidas exteriores. También se espera que se resuelvan enigmas como el propósito de los cabritos vistos en las instalaciones y la enfermedad de la reintegración, que afecta a los empleados que recuperan sus recuerdos completos.

¿Por qué Severance sigue cautivando al público?

Con su narrativa intrigante, estética retrofuturista y cuestionamientos filosóficos sobre la identidad y la ética laboral, Severance no solo es un thriller fascinante, sino también una reflexión crítica sobre la relación entre el trabajo y la individualidad.

‘Severance’ estrena su segunda temporada tras casi tres años fuera de las pantallas. Crédito: Rokas Tenys | Shutterstock

Si aún no has visto el final de la primera temporada, te recomendamos revisarlo antes de adentrarte en los nuevos episodios. Pero si no tienes tiempo, esta guía debería prepararte para disfrutar del regreso a Kier y a las oficinas de Industrias Lumon.

¿Dónde verla?

La segunda temporada de ‘Severance’ está disponible exclusivamente en Apple TV+, con nuevos episodios estrenándose semanalmente, especialmente cada viernes. La serie se estrenó el pasado 17 de enero, por lo que ya está disponible su primer capítulo.

