La creciente popularidad de los Kings y el hockey entre los latinos

Aunque no es un deporte de práctica común en los países latinoamericanos, cada vez son más y más los aficionados hispanos que se dan cita en el Cypto.com Arena para apoyar a los Kings, el equipo de hockey sobre hielo que profesional representa a Los Ángeles en la NHL (National Hockey League).

Familias completas de inmigrantes o fanáticos de segunda y tercera generación ya nacidos en este país, pero de ascendencia latina, asisten religiosamente al inmueble de la Avenida Figueroa cada que los Kings saltan a la pista de hielo, un ritual que empieza a repetirse con la misma consistencia con la que los hispanos acuden a esa misma arena para apoyar a los Lakers y que hace de la franquicia angelina la de mayor base de fanáticos latinos en toda la NHL.

“Somos el único equipo en la NHL que tiene más de 30% de aficionados que son latinos, estamos por ahí del 40% y aventajamos al siguiente equipo como por 15%”, asegura Francisco X. Rivera, cronista en español de los Kings, además de consultor y embajador de la organización para el mercado hispano.

“Hay muchos fans de los Kings desde los años 1970, mucha gente que iban al Forum de Inglewood a ver los partidos, y creo que es una generación de mexicoamericanos, principalmente, que creció con los Dodgers, los Lakers y en el mismo edificio en el que jugaban los Lakers con los Kings. Después, en finales de los 1980, cuando llega Wayne Gretzky para jugar acá, pues todos querían verlo”, explica Rivera.

“Toda la gente de aquí defiende los colores de Los Ángeles, a los Kings, los Lakers, los Dodgers, el LAFC, aquí estamos para ellos”, confirma Charlie, un joven de madre mexicana y padre ecuatoriano que asiste regularmente a los juegos de la NHL, casi siempre con un sombrero de corte norteño en color negro y con el nombre de los Kings al frente. “El ambiente, las bebidas, aquí todo es un escenario espectacular y se puede disfrutar con toda la familia”, enumera sobre las razones para asistir al Crypto.com Arena.

La afición de los Kings es tan diversa como el área de Los Ángeles, donde los hipanos constituyen un alto porcentaje de la misma, según el equipo. Crédito: Ashley Landis | AP

“Mucha gente piensa que no hay mucho latino metido, pero cuando comienzas a caminar alrededor de la arena, ves que no es así. Por ejemplo, el Día de Muertos que tuvimos partido, calcularía que el 50 por ciento de los asistentes era de ascendencia hispana”, sostiene la voz en español de los Kings, cuya visión es confirmada por otra asistente.

“Vinimos al juego en el que se celebró el Día de Muertos y fue súper divertido. También vinimos a otras actividades sobre las festividades mexicanas y nos encanta”, señala sobre su experiencia Cristal Orozco, una aficionada de origen mexicano acompañada por su esposo y tres hijos, el más pequeño incluso en brazos.

Los Kings, generando afición al acercarse a los niños

Al no ser el hockey sobre hielo un deporte con tradición en los países de América Latina, la labor que desarrollan los Kings y de la que es embajador Francisco X. Rivera cobra mayor relevancia. “Hacer clínicas para los niños, sobre todo para el mercado hispano aquí alrededor de Los Ángeles, ir a México y tener clínicas con los niños allá, va en el orden de acercar más a la gente al mundo del hockey, que los niños se interesen, que jueguen y eventualmente que sean no solo jugadores, sino también mejores seres humanos. Es una labor interesante y que me encanta”, cuenta Rivera, quien no puede evitar sonreír al relatar sus experiencias cuando acerca a los pequeños a este deporte.

“Una de las cosas que nos encanta hacer cuando vamos a las comunidades es el llamado ‘ball hockey’ (hockey de pelota). No necesitas ni siquiera los patines en línea (de ruedas), sino simplemente llevas los bastones, las pelotas y los niños empiezan a familiarizarse con el juego”, comparte el comunicador, quien fue parte del regreso de la NHL a la radio de Los Ángeles en español en 2018.

“Una vez fuimos a nuestra pista en Palos Verdes, en un centro comercial, y llevamos a los niños de un programa llamado ‘Plaza de la Raza’, de East L.A., y los niños nunca habían patinado, y cuando ves después de unos 90 minutos que ya termina la sesión, no se quieren salir. Empiezan la sesión pegaditos a la barda y luego ya se siguen. Uno de los desafíos es que es un deporte caro y que requiere invertirle, sin embargo, es una de las cosas importantes por las cuales hay que acercarse y que los niños se empiecen a meter con el ‘ball hockey’ primero, patines en línea y ya después si se meten mucho más, pues ya empezar a patinar sobre hielo”.

Francisco X. Rivera se convirtió en el primer cronista nacido en México en relatar partidos de la NHL en español e inglés. Crédito: Francisco X. Rivera | Cortesía

Conexión de Los Angeles Kings con México

Uno de los grandes orgullos de Francisco X. Rivera es la academia de hockey sobre hielo que los Kings de Los Ángeles han establecido en la Ciudad de México, su lugar de nacimiento. “Somos el único equipo en las ligas profesionales de cualquier deporte en Estados Unidos que tiene una academia en la Ciudad de México”, presume el narrador.

“He estado involucrado en la expansión, forjando nuestra academia de los Mexico City Junior Kings, el primer equipo de ligas mayores de Estados Unidos que tiene una academia en México y qué padre que pueda ser parte de una organización como los Kings, que además de su gran calidad tiene un gran corazón y entiende también la necesida por diversificar y ampliar horizontes”, asegura Rivera, quien sabe perfectamente que la llegada de más latinos a la NHL será la clave para detonar una mayor afición a este deporte.

“Está Auston Matthews con Toronto, el campeón goleador del año pasado, de mamá mexicana. Hemos tenido a jugadores clave como Scott Gómez; con México, orugllosamente a Héctor Majul, que está jugando en Italia y ha hecho un tremendo trabajo; Bryan Baxter que jugó en Rusia. Obviamente necesitas más jugadores (latinos) porque eso va a ayudar mucho al crecimiento entre nuestra gente”, admite Rivera, quien destaca las similitudes entre el hockey sobre hielo y el fútbol como algo que puede despertar el interés de más hispanos para hacerse aficionados de los Kings.

“Es como el fútbol, pero es mucho más rápido, con más vitaminas y más proteínas. Tiene sus porteros, defensas, delanteros, los goles, porterías, pero la velocidad es como si fuera básquetbol y vas de un lado para otro rapidísimo”, agrega Rivera.

“Aparte a nosotros (los latinos) nos encanta el boxeo y ahora las Artes Marciales Mixtas, y en el hockey los ‘guamazos’ están a la orden del día, hay tacleadas por todos lados, golpes, es algo increíble. Yo no he conocido una sola persona que haya invitado a un partido y no haya dicho quiero regresar. Y por ello nos encanta traer a tantas celebridades, porque ellos tienen una gran voz y hacen ver a la gente que por alguna razón tienen que venir. Vienes y es imposible no emocionarte, no hacerte fan de los Kings y no hacerte fan del hockey”.

Listen up, Kings Fans! 📻@FX_Rivera makes his LA Kings English Play-by-Play debut & @DooleyLAK joins him for color as these two broadcast tonight’s game against Philly on @ESPNLosAngeles and the LA Kings App! 👏 pic.twitter.com/6kRCIPDkPk — LA Kings (@LAKings) December 29, 2024

Primer latino en narrar la NHL en inglés

Francisco X. Rivera marcó un nuevo hito en su carrera este domingo, cuando se convirtió en el primer latinoamericano en narrar un juego de la NHL en inglés.

“Es una inquietud muy grande que he podido lograr en algunos otros deportes, empezando en español y después dar el salto al inglés. Por ejemplo, se ha dado en el fútbol, cuando fui el primer mexicano que apareció a nivel nacional relatando futbol en FOX. También lo he hecho en artes marciales mixtas, boxeo y algo de béisbol de ligas pequeñas, entre otros deportes. Incluso el año pasado con la Major League Soccer (MLS) tuve mi primera oportunidad de hacer partidos en inglés en Apple TV”, relata con orgullo el comentarista nacido en la Ciudad de México.

Acción del partido entre los Kings y los Philadelphia Flyers el 29 de diciembre de 2024 en Los Ángeles, el cual será inolvidable para el cronista mexicano Francisco X. Rivera. Crédito: William Liang | AP

“En 2021 tuve la oportunidad de narrar partidos en inglés del Ontario Reign, nuestra filial de la American Hockey League en ligas menores. Me encantó, tuvimos buena retroalimentación y manifesté al equipo mis ganas de tener la oportunidad de hacerlo con los Kings. El equipo fue bastante complaciente conmigo y me ha apoyado de manera tremenda para que pueda cumplir esta meta, que es convertirme en el primer nacido en Latinoamérica en relatar un partido de la NHL en inglés”, cuenta Rivera sobre el partido entre los Kings y Philadelphia, el cual fue transmitido por ESPN 710 AM y donde él relató cinco goles de su equipo en el emocionante triunfo de Los Ángeles por 5-4.

“Trae una gran responsabilidad también, porque esto llama al hecho de que recibamos más oportunidades como comunidad, que podamos apoyarnos y que más gente pueda seguir y decir: ‘yo también puedo hacerlo’. Lo que me queda es salir al palco a divertirme, que la gente se emocione conmigo, cantar muchos goles y demostrar que esta oportunidad ha sido no solo bien recibida, sino bien aprovechada”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Equipo mexicano de hockey sobre hielo logró triunfo histórico en Juegos de la Juventud

– El hombre de la máscara que cambió al deporte del hockey sobre hielo para siempre

– Un mexicano hizo historia como primer directivo latino de la NHL en tiempos de pandemia