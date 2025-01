Dulce planeaba demandar a su hija antes de morir, destapa su abogado

A varias semanas de la muerte de Dulce siguen saliendo a la luz detalles que han dejado al descubierto la tensa relación que habría existido entre la cantante y su única hija, Romina Mircoli. Y aunque esta última se ha encargado de desmentir esta ola de rumores, las nuevas declaraciones del abogado de la artista han vuelto a dar de qué hablar.

De acuerdo con el abogado y amigo cercano de la famosa, Jesús Briones, la intérprete de temas como “Tu muñeca” y “Aún te amo” planeaba emprender acciones legales contra su hija y su yerno, Moisés González. ¿La razón? Un conflicto resultado del “mal manejo” de sus redes sociales.

En una entrevista concedida a la periodista Inés Moreno, el jurista aseguró que Dulce se encontraba indignada y en un constante estado de estrés porque la pareja se negaba a devolverle las claves de ingreso a sus cuentas de redes sociales.

“La situación era tan grave que me habló llorando, me dijo que sus redes sociales le habían sido secuestradas. Dulce estaba desesperada, pues no podía publicar nada ni seguir promocionando su música“, declaró Jesús Briones.

Como resultado, la también actriz habría comenzado a buscar soluciones a su problema, llegando a la conclusión de que lo más viable sería una denuncia penal por despojo o abuso de confianza.

“Buscamos alternativas en la vía civil, pero lo que encontrábamos como opción legal era una posible denuncia penal. Estábamos evaluando las vías virtuales para proceder“, complementó el profesional durante su intervención.

Para finalizar, Briones confirmó que ninguna acción legal fue completada debido a los problemas de salud que la cantante Dulce presentó durante sus últimos meses de vida.

