Chris Brown demanda a la compañía Warner Bros. por difamación

El cantante Chris Brown ha interpuesto una demanda por $500 millones de dólares en contra de la compañía Warner Bros., ya que argumenta que en el documental “Chris Brown: A History Of Violence”, del canal Investigation Discovery, se refieren a él como “un violador serial y abusador”.

Chris Brown, investigado por abofetear supuestamente a una mujer

Brown, de 35 años, publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que se menciona a una mujer llamada Daisia Chantel Frank, y que en el documental se presenta como “Jane Doe” diciendo que hace varios años Chris supuestamente la violó a bordo de un yate propiedad del rapero Sean “Diddy” Combs.

Conoce la mansión donde Chris Brown organizó escandalosa fiesta con cientos de invitados

Levi McCathern, abogado de Brown, expone en el comunicado que “este caso trata de proteger la verdad. A pesar de contar con pruebas que refutan sus afirmaciones, los productores de este documental promovieron intencionalmente información falsa y difamatoria, ignorando conscientemente sus obligaciones éticas como periodistas. Sus acciones socavan no sólo los esfuerzos de una década de Brown para reconstruir su vida, sino también la credibilidad de los verdaderos sobrevivientes de la violencia”.

Investigation Discovery ha presentado otros polémicos documentales, como “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” y “Fallen Idols: Nick And Aaron Carter”, ambos estrenados en 2024. La demanda de Chris Brown es por presunta difamación, infligir intencionalmente angustia emocional y usar su nombre y semejanza con fines promocionales.

El documento también señala que Chris Brown nunca ha sido condenado por ningún delito sexual. Desde hace una década el artista ha intentado mejorar su imagen ante la opinión pública, pues en 2009 fue acusado de agresión y amenazas criminales por haber golpeado a la cantante Rihanna, quien entonces era su pareja. Chris se declaró culpable, para después cumplir cinco años de libertad condicional, tomar cursos sobre violencia doméstica y hacer trabajo comunitario.

Sigue leyendo: