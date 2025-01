Galilea Montijo está siendo investigada por la polémica de “¿Quién es la máscara?”

En medio de la ola de dimes y diretes que se generó luego de la supuesta filtración de los nombres de los artistas que participaron en el reality “¿Quién es la máscara?”, la ganadora de dicha temporada, Galilea Montijo, rompió el silencio sobre la situación y confirmó que existe una investigación en curso para esclarecer los hechos.

En un encuentro reciente con la prensa, la presentadora del programa “Hoy” se dijo en toda la disposición de cooperar con la investigación que TelevisaUnivision inició para dar con el responsable del fraude: “La empresa tiene todo el derecho de investigar qué fue lo que pasó (…) No me daría más gusto que aclararan las cosas. Yo siempre voy a ser empresa Televisa hasta donde quieran“, declaró ante los medios.

Bajo esta misma tesitura, la tapatía destapó que varios miembros de la producción se encuentran en el mismo proceso de investigación: “Aquí no hay gato encerrado. Se está haciendo lo que se tiene que hacer por ley”, indicó.

Durante la charla, Galilea Montijo apuntó a que de todos los años que lleva laborando para la empresa, nunca se había suscitado una problemática de este tipo.

“Por mi lado, Televisa lo sabe, no es la primera vez que trabajo en La Máscara y esta vez lo hice de personaje Cacahuate Enchilado soy un empleado”, añadió.

Además, la famosa negó que su relación laboral con la televisora haya terminado: “El lunes fui… cada año TelevisaUnivision me renueva mi Visa de trabajo y a mí me tocó el lunes renovar mi Visa. Ellos me hacen el trámite”, dijo para complementar.

Para finalizar, la también influencer reiteró su compromiso con la empresa y deseo que la situación se esclarezca sin más contratiempos: “Yo me hago a un ladito para que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar, que se aclare lo más pronto posible“, contó.

