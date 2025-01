Galilea Montijo termina su relación laboral con la publirrelacionista Danna Vázquez

El 20 de enero Galilea Montijo dio por terminada su relación laboral con la publirrelacionista Danna Vázquez, poco después de que la revista TVyNovelas informara que la conductora estaba siendo investigada por la empresa TelevisaUnivision, debido a la presunta divulgación de información confidencial del programa de televisión “¿Quién Es La Máscara?”

Galilea Montijo comentó: “He tenido acercamiento de mujeres hacia mí”

Montijo recurrió a su cuenta de Instagram (donde tiene más de 11 millones de seguidores) para publicar un comunicado, informando que de mutuo acuerdo con la involucrada, ya no forma parte del talento artístico de Danna Prensa: “Derivado de diversa información de la que he sido enterada recientemente, les informo que siempre me he conducido con cariño, lealtad y respeto hacia mi casa TelevisaUnivision, y así lo seguiré haciendo.

Galilea Montijo informa sobre sus planes para ser madre de una niña

“He pedido a mi equipo y personal cercano que tomen todas las medidas necesarias para contribuir a que se aclare esta situación y por ello, de común acuerdo con Danna Vázquez, he convenido dar por terminada nuestra relación profesional”.

Desde hace semanas ha causado controversia la noticia de que alguien filtró información confidencial sobre los concursantes en la sexta temporada de “¿Quién Es La Máscara?” En un principio la cantante Anahí (quien fungió como “investigadora” en el programa) fue señalada como sospechosa, pero ahora, según TVyNovelas, las investigaciones apuntan hacia Montijo y Vázquez.

La revista señala que Galilea Montijo le habría dicho a Danna características de su personaje “Cacahuate Enchilado” (con el que participó en el concurso, quedando en segundo lugar), y que esta información llegó a Anahí, lo que provocó que Montijo fuera identificada en los primeros episodios del show, producido por Miguel Ángel Fox.

Sigue leyendo: