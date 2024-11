Galilea Montijo informa sobre sus planes para ser madre de una niña

Galilea Montijo sigue con el deseo de convertirse en madre de una niña. La conductora, quien luce espectacular a sus 51 años, dijo haber encontrado el lugar donde podría someterse al tratamiento ideal, aunque reconoció que a su edad quedar embarazada no es una tarea sencilla.

Galilea Montijo se sincera sobre la dura etapa que vive junto a su hijo Mateo

En una entrevista para el programa “Todo Para La Mujer” Montijo informó sobre los planes que tiene junto con su novio Isaac Moreno: “Estamos en la búsqueda de las mejores opciones. Desgraciadamente no hemos podido viajar, porque encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando”.

Galilea Montijo recuerda cuando fue rechazada por su padre: “No tengo nada que perdonarle”

Galilea también dijo que el proceso sería algo complicado: “Porque yo tengo matriz, pero tuve una menopausia muy temprana, a los 47 años. Entonces mi matriz funciona, lo que no me funcionan ya son los ovarios…Entonces estamos en la opción de que te tienen que hacer los análisis para que “se acerque a ti” ese ovario que tú vayas a comprar”.

La también actriz dijo que, en caso de que no logre convertirse en madre, lo tomará de la mejor manera: “Si no se puede, por algo es. No me peleo con la vida, ni con la naturaleza y mucho menos con Dios”.

En 2012 Galilea tuvo a su hijo Mateo, y también adoptó como propios a los dos del primer matrimonio de su ex esposo Fernando Reina. “Si ya no se puede, tengo un hermoso hijo, que lo amo, es el amor de mi vida. Tengo otros dos que son también la luz de mi vida, Alexis y Claudio, y que lo serán para toda mi vida”.

La conductora del programa “Hoy” también sorprendió al hablar del hijo de Moreno, un niño al que considera ya parte de su familia: “Y si no se puede, también Isaac tiene un bebé precioso, y pues nada, seguiré siendo la reina de la casa. Porque entonces yo me muero por una niña, pero entonces Diosito dice: ‘No, serás la única'”.

