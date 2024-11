Galilea Montijo comentó: “He tenido acercamiento de mujeres hacia mí”

Galilea Montijo sorprendió a propios y extraños al declarar que a ella le hubiera gustado más explorar su sexualidad de joven, y así tener más experiencia para saber realmente qué le agradaba.

Galilea Montijo informa sobre sus planes para ser madre de una niña

Durante la más reciente emisión del programa de televisión “Netas Divinas” la conductora fue cuestionada acerca de si en algún momento de su vida tuvo algún encuentro o relación con alguien de su mismo sexo, aunque fuera sólo por diversión. Ella respondió: “He tenido acercamientos de mujeres hacía mí”.

En bikini, Galilea Montijo baila sensualmente ante su novio la canción “Texas Hold ‘Em” de Beyoncé

Para Montijo, la curiosidad de lo que le hubiera gustado experimentar en su juventud surgió después de ver la serie de Netflix “Élite”: “Te voy a decir una cosa, después de haber visto “Élite” creo que me equivoqué de generación, porque sí me hubiera encantado”.

@netnoticias.mx Me hubiera gustado haber probado de todo: Galilea Montijo, asegura que le hubiera encantado probar la diversidad en sus relaciones GalielaMontijo bi Diversidad NetEspectáculos NetasDivinas ♬ sonido original – NetNoticiasMx – NetNoticiasMx

A la presentadora de “Hoy” siempre le quedará la duda acerca de qué hubiera sentido en una relación amorosa con otra mujer: “¿Quieren que les diga la verdad? Me hubiera encantado desde chavita entrar y decir: ‘Me gusta esto’. Me hubiera gustado probar de todo y decidir. La verdad sí me hubiera gustado”.

Galilea, de 51 años, dijo que se quedó con la duda, pues en los años 90 ese tipo de relaciones no se estilaban. Tras escuchar a Consuelo Duval decir: ‘Pero no somos de esa generación’, Montijo, con el buen humor que la caracteriza, se lamentó: “Pues es que no, pero después de haberlos visto, ¿por qué no me tocó esa generación?”

Sigue leyendo: