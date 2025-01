Laura Bozzo expresa su apoyo a Maribel Guardia

La polémica protagonizada por Maribel Guardia y su ex nuera Imelda Tuñón no solo ha dado de qué hablar entre el público, también entre una que otra celebridad. Tal es el caso de la conductora Laura Bozzo, quien no dudó en salir en defensa de la costarricense con la personalidad frontal que la caracteriza.

En una inesperada publicación realizada desde su perfil oficial en Instagram, la peruana respaldó las acciones de su amiga y afirmó que estas surgen desde la preocupación por salvaguardar el bienestar de su nieto Julián.

“Mi apoyo incondicional a mi amiga @maribelguardia en su lucha por proteger a su nieto, debe tener motivos gravísimos para haber tomado esta medida“, es como Laura Bozzo comienza su comunicado dentro de la plataforma.

Asimismo, la conductora de “Hoy Día” declaró que la situación se desarrollo de esta manera debido a las actitudes de Imelda Tuñón, quien no se encontraría bien de salud para cuidar al pequeño.

“Sabemos que un niño debe estar con su madre, ¡¡¡pero NO si ella no está sana!!!“, sentenció la famosa. “Hemos visto videos muy graves respecto a la conducta de su madre y se hay pruebas contundentes por eso se tomaron las medidas que la ley dispone para estos casos y no solo la fiscalía, también el DIF y un juez“, añadió.

Laura Bozzo finalizó su post en redes con una petición que resonó entre su comunidad digital: “Por tanto le ruego a Imelda se cure entre en un tratamiento”, declaró.

Seguir leyendo:

Maribel Guardia demandó a la madre de su nieto

Laura Bozzo arremete contra Maripily Rivera

Laura Bozzo podría no participar en “La Casa De Los Famosos All-Stars”