Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 24 al 26 de enero

La película de suspenso y acción protagonizada por Mark Wahlberg que transcurre casi íntegra en el claustrofóbico espacio de la pequeña avioneta: “Flight Risk”. La serie de comedia dramática argentina basada en el libro homónimo de Hernán Casciari en la que un escritor frustrado cambia el rumbo de su vida tras sufrir un infarto en pleno acto sexual con una mujer: “El Mejor Infarto de mi Vida”. La docuserie que sigue a un grupo de ocho mujeres de Miami decididas a demostrar que son mucho más que trofeos detrás de sus hombres, rompiendo moldes y construyendo sus propios imperios: “W.A.G.s to Riches”. Y el film dirigido por Steven Soderbergh en el que una familia comienza a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a una casa a las afueras de la ciudad: “Presence”.

Flight Risk

Un piloto (Mark Wahlberg, “The Departed”) transporta en su avioneta a una U.S. Marshal (Michelle Dockery, “Downtown Abbey”) que custodia a un testigo (Topher Grace, “That ’70s Show”) que va a testificar en un juicio contra la mafia. Pero a medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo del avión es quien parece ser. Y a 3,000 metros de altura no hay escapatoria posible. “Flight Risk” es un película de suspense y acción que transcurre casi íntegra en el claustrofóbico espacio de la pequeña avioneta. Está dirigida por Mel Gibson, que aunque sea más conocido como actor, ya demostró sus dotes detrás de la cámara en “Braveheart”,” Apocalypto” y “Hacksaw Ridge”. El film presenta además a Wahlberg en un papel muy distinto al que nos tiene acostumbrados y con una imagen también a la habitual. Estreno en cines.

El Mejor Infarto de mi Vida

“El mejor infarto de mi vida”. Crédito: Disney+ | Cortesía

Ariel es un escritor frustrado, abandonado por su mujer y con mala salud, que sufre un infarto en pleno acto sexual con una nueva mujer. A raíz de ello, Ariel comprende que su vida debe tomar un nuevo camino, como así también las personas que lo rodean. Esta serie de comedia dramática argentina está basada en el libro homónimo de Hernán Casciari. Protagonizada por Alan Sabbagh, Olivia Molina, Rogelio Gracia Bernada, Romina Peluffo y Brian Maya, se estrena en Hulu el viernes 24 de enero.

“W.A.G.s to Riches”

“W.A.G.s to Riches”. Crédito: Cortesía | Netflix

El mundo de las mujeres más ambiciosas de Miami, conectadas con los atletas, músicos y líderes de la ciudad. Esta docuserie sigue a un grupo de ocho mujeres decididas a demostrar que son mucho más que trofeos detrás de sus hombres, rompiendo moldes y construyendo sus propios imperios, equilibrando carreras exitosas, maternidad y relaciones de alto perfil, todo mientras enfrentan el glamour y el drama que conllevan sus vidas de lujo. Ya disponible en Netflix.

Presence

“Presence”. Crédito: Neon | Cortesía

Rebekah (Lucy Liu), su marido (Chris Sullivan) y sus hijos no están pasando por el mejor momento. El matrimonio se plantea el divorcio y su hija adolescente tiene que digerir la muerte de una amiga por sobredosis. Cuando se mudan a una casa a las afueras, comienzan a experimentar fenómenos inexplicables. ¿Son las presencias que sienten a su alrededor reales o creadas por sus mentes?Inquietante film de cámara subjetiva dirigido por Steven Soderbergh que llega ahora a los cines.

Sundance Film Festival

Acaba de arrancar el Festival de Cine de Sundance (23 de enero al 2 de febrero) en el que se presentarán más de 150 nuevos títulos de largometrajes, documentales, cortos y episodios. Mientras, aún están llegando a los cines películas que se estrenaron en Sundance 2024, como “Presence”.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 17 al 19 de enero

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de enero

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 3 al 5 de enero