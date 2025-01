Alejandra Espinoza comparte la pesadilla que vivió tras ser evacuada por los incendios

La presentadora tijuanense Alejandra Espinoza, de 37 años, fue una de las tantas celebridades hispanas que fueron evacuadas por los incendios que se registraron en diversos puntos de California, aunque en su caso solo se vio obligada a dejar su casa por tan solo dos días, tal y como ella misma lo compartió en entrevista.

En una conversación, que tuvo con la revista People en Español, la también actriz habló de cómo vivieron en su familia la crisis ambiental que se vive en el estado desde hace más de dos semanas.

“Por el lado emocional obviamente nos ha afectado mucho a mi esposo, a mi niño y a mí. Nos hemos tenido que ir por lo menos unos días a casa de mis papás. A nosotros nos evacuaron de nuestra casa por un par de días. (…) Hay mucha tensión, mucho estrés, mucha incertidumbre”, se sinceró la primera ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’.

Reconoció que aunque a ellos no les fue del todo mal, eso no quita que hayan sufrido la tragedia de la misma manera en que la hicieron miles de californianos que fueron desplazados de sus hogares o que lo perdieron absolutamente todo.

“Ha estado muy fuerte, muy triste. Es mucho más intenso cuando estás ahí que lo que uno ve en televisión o ves en las redes sociales. El ambiente es un ambiente muy cargado. La verdad es que yo creo que los angelinos estamos muy conmocionados por lo que pasó y lo que sigue pasando porque en realidad esto no ha terminado.

Yo creo que lo que se vivió o lo que se está viviendo fue tan repentino, sinceramente, que no le ha dado tiempo a los mismos afectados como que a reaccionar. Yo creo que lo más difícil viene en unas cuantas semanas cuando ya como que el momento pase y que la gente realmente se dé cuenta de todo lo que perdió y todo lo que toca hacer para recuperar”, continuó la presentadora que desde hace unos eligió radicar en California.

A pesar de la tempestad y de la gran pesadilla que han vivido los californianos, Alejandra Espinoza destacó que esta tragedia le permitió conocer una cara que desconocía de los californianos, la de la solidaridad y de dejarlo absolutamente todo por el prójimo.

“También encontré un lado de Los Ángeles, de Californiam muy bonito que no conocía o que no había tenido la oportunidad de conocer y es darme cuenta de que hay tanta solidaridad, hay tanta gente buena de verdad, gente que ha buscado la manera de ayudar, gente que ha buscado la forma de solucionarle un problema a alguien que en este momento a lo mejor no la está pasando tan bien”, compartió la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, quien no ha dejado de aportar su granito de arena para ayudar a los más necesitados.

