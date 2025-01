“Coco” Carrasquilla revela quién fue clave para llegar a Pumas en México

El centrocampista panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, nueva incorporación de los Pumas UNAM, compartió que el seleccionador de su país, el español Thomas Christiansen, desempeñó un papel crucial en su decisión de unirse al fútbol mexicano.

Durante una rueda de prensa este viernes, Carrasquilla reveló cómo las palabras de Christiansen lo impulsaron a aceptar el reto.

“Antes de arreglar todo, lo llamé y me dijo que Pumas era una buena oportunidad, pero que lo más importante sería la mentalidad con la que iba a afrontar el reto. Me convenció de venir a competir al máximo nivel, por un puesto como titular, algo que ya tenía en mente y que me terminó de convencer”, afirmó el centrocampista.

A sus 26 años, Carrasquilla es una de las piezas clave en la selección panameña dirigida por Christiansen, quien ha ayudado a consolidar al equipo como uno de los más destacados de la Concacaf.

Carrasquilla ve a México como un trampolín

Carrasquilla reconoció que su llegada a los Pumas representa un paso importante en su carrera, no solo por el nivel competitivo de la Liga MX, sino también porque le acerca a sus objetivos futuros.

“El fútbol mexicano siempre ha sido el más potente de todo Concacaf, tanto en ritmo como en competencia, siempre suelen ganar los torneos internacionales”, destacó. “A corto plazo quiero adaptarme y ganar una Copa con Pumas; a largo plazo, mi sueño es volver a una de las grandes ligas de Europa”.

Con experiencia en el fútbol español, donde en 2020 logró el ascenso a la segunda división con el Cartagena, y más recientemente en la MLS con el Houston Dynamo, Carrasquilla está decidido a dejar una huella en México y abrir puertas para otros futbolistas panameños.

“Espero que más jugadores de Panamá vengan a la Liga MX, porque aquí van a tener la oportunidad de seguir creciendo y mostrarse. A la larga, eso nos ayudará a competir mejor como selección”, aseguró el ganador del premio Jugador del Año de la Concacaf en 2024.

“Hoy podremos saber si el domingo veré acción. Todo pasa por la adaptación y el tiempo que estuve parado. Es importante estar bien físicamente para evitar lesiones”, concluyó el exjugador del Houston Dynamo.

Sigue leyendo:

– Jhonder Cádiz opacado por el peso del nombre de James Rodríguez

– André-Pierre Gignac ya habría puesto sus condiciones para seguir en México

– ¿Qué pasará con Carlos Vela?