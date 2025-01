Khloé Kardashian le cierra la puerta al amor: “No quiero distracciones en mi vida”

Khloé Kardashian, integrante de una de las familias más conocidas en el mundo del entretenimiento, ha dado mucho de qué hablar recientemente debido a las declaraciones que emitió con respecto a su vida amorosa. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En la segunda entrega de su nuevo podcast, “Khloé In Wonder Land”, la socialité y empresaria habló como nunca antes sobre su tormentosa relación con el basquetbolista Tristan Thompson, con quien comparte a sus hijos True y Tatum, de 6 y 2 años, respectivamente.

Dentro de su relato, la hermana menor de Kim Kardashian aseguró que a pesar de haber terminado su relación con el atleta hace más de tres años, han sabido acoplarse en la crianza compartida de sus hijos: “Somos muy buenos padres juntos”, dijo en charla con el coach de vida Jay Shetty.

Asimismo, Khloe Kardashian abordó la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor a través de una nueva pareja, opción que no tardó en desestimar por falta de interés: “He decidido no hacerlo, porque realmente no quiero hacerlo. No estoy saliendo con nadie”, confesó la fundadora de la marca de jeans ‘Good American’.

“Mi relación con mis hijos lo es todo para mí (…) En el momento en el que me encuentro en mi vida ahora mismo, realmente quiero alimentar este amor y estar lo más presente que pueda. No quiero nada de distracciones en mi vida“, sentenció.

Con el humor que la caracteriza, expresó que: “Mi enfoque está en mis hijos, el trabajo y en mí, y soy muy feliz. En realidad, no quiero compartir el control remoto de mi televisor con nadie. Me encanta mi tiempo cuando lo tengo”.

La famosa añadió que este periodo “fuera del mercado” le ha ayudado a conocer aspectos de sí misma que antes no había explorado: “No estoy buscando activamente a alguien en el mundo de las citas y estoy muy feliz. Me siento muy realizada. También me encanta haberme tomado unos tres años sin salir con nadie y siento que realmente he llegado a conocerme a mí misma en un nivel más profundo“, añadió.

Khloé Kardashian finalizó su intervención afirmando que de llegar a su vida un hombre con la misma visión y expectativas de la vida, se plantearía la idea de retomar esta faceta de sí misma.

“Si conozco a alguien en dos meses o dos años y me enamoro, genial (…) El hombre adecuado es al que quisiera tener cerca de mis hijos y de mi familia“, declaró ante su audiencia.

