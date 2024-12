Khloé Kardashian se sincera sobre el medicamento Ozempic

Khloé Kardashian ha decidido hablar sin rodeos sobre su perspectiva respecto al medicamento Ozempic, famoso tanto por su uso médico como por su popularidad en el manejo de peso.

En una reciente entrevista con Bustle, la empresaria y estrella de “Keeping Up With the Kardashians” abordó las especulaciones y las críticas que giran en torno al tema.

“Durante los últimos tres años, mucha gente ha insinuado que me sometí a cirugías porque perdí peso,” explicó Khloe, de 40 años. “Pero esto ha sido un proceso de 10 años, no algo repentino.”

Aunque ha enfrentado comentarios sobre su figura, Khloe defendió a quienes optan por métodos como el Ozempic o incluso por intervenciones quirúrgicas. “Si alguien se siente bien consigo mismo, ¿quién soy yo para juzgar?”, comentó. En tono jocoso, añadió: “Estoy molesta porque [Ozempic] no estaba disponible hace 10 años.”

¿Qué es Ozempic?

Este medicamento, diseñado originalmente para tratar la diabetes tipo 2, ha ganado popularidad como herramienta para la pérdida de peso. Al imitar una hormona que regula el apetito y la sensación de saciedad, ayuda a quienes buscan manejar la obesidad, aunque no es una solución rápida ni universal.

El cambio de estilo de vida de Kardashian

Más allá de las tendencias, Khloe recordó que su transformación física comenzó como una forma de lidiar con momentos difíciles, como su divorcio con Lamar Odom en 2016.

Inicialmente, buscó ayuda en la terapia, pero una experiencia negativa la llevó a refugiarse en el ejercicio. “Algo que le conté a mi terapeuta apareció en un tabloide,” reveló. “Después de eso, no confié más en nadie, excepto en el gimnasio.”

Aunque ahora es reconocida por su dedicación al fitness, Khloe admitió que la inseguridad no desaparece por completo. “Cuando estaba más grande, me sentía más confiada,” confesó. “Ahora, a veces soy más dura conmigo misma porque me exijo más.”

Para Khloe, el viaje hacia el bienestar sigue siendo una combinación de esfuerzo personal y aceptación. Con una actitud abierta y sin juicios, deja claro que cada quien tiene derecho a elegir lo que mejor le funcione para sentirse bien consigo mismo.