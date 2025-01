Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de enero de 2025

Escorpión

Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en el pues iniciarás un fin de semana de muchos cambios y proyectos que resultarán de la mejor manera. Te enteras de la vida de una expareja que llegará muy pronto y sin darte cuenta a tu vida. Aguas con chismes de vecindad entre amistades, se presentarán en cualquier momento. Aguas con gastar a lo tonto, no estás para perder tu dinero en cuestiones que no necesitas, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia. Una amistad te contará chisme, te dejará en shock. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Familiar requiere de tu atención. Días en los cuales tendrás que reflexionar mucho sobre tu pasado y tu presente para no volver a cometer equivocaciones. No permitas que amores de una noche te quiten el sueño o te causen conflictos.

Libra

En tu círculo de amigos tienes muchos que solo te buscan cuando se les atora algo o cuando requieren de ti, pero cuando tú andas que te lleva la que te trajo de todos no se hace uno solo, es ahí donde debes aprender a depurar y dejar en tu vida solo a quienes de verdad vale la pena. Cuídate mucho lo que comentas pues te podrías meter en problemas bien grandes por andar con la boca suelta. Eventos sociales o reunión con amistades en puerta, aprende a observar, callar, guardar, y esperar el momento para dar el golpe en el momento oportuno. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. Cuidado con una persona de piel aperlada que pudiera meterte en problemas por chismes. Ten presente que la vida es una y no la puedes desperdiciar en personas que no tienen la intención de darte tu tiempo y atención. No critiques a las personas tanto pues no sabes por qué camino han pasado.

Virgo

Urge limpieza de conciencia, saca pensamientos pesimistas y busca la manera de que cada pensamiento sea más positivo, lograrás ver el mundo de manera distinta. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos. Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no les gusta a las personas, quien te quiera se quedará con tus defectos y virtudes, así que ni te mortifiques y sigue tu camino. No te martirices por cuestiones que tienen solución, la vida es una. Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga el qué dirán, que estés soltero o soltera no significa que puedas disfrutar y estar con o con las personas que se te dé la gana, recuerda que la gente siempre hablará. Cuídate a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de caricia con amor. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas muy mal con amistades, pero eso se debe a los golpes y traiciones que has llevado anteriormente.

Leo

Elimina gente tota y altanera que buscará la manera de dañarte mediante ciertos comentarios muy fuera de lugar. Expareja regresará a mermarte la existencia, no lo permitas y no te enredes con lo que ya botaste. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. Ten cuidado con amores del pasado los cuales se podrían manifestar en cualquier momento. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Los golpes que te dio la vida te han hecho alguien más duro o dura de corazón, pero en la medida que conozcas personas volverás a ser el o la misma de antes pues está por llegar a tu vida un ser que te hará volver a creer en la felicidad, no temas a encontrarlo ni pongas obstáculos para que se acerque a ti. Un encuentro casual con persona del pasado te hará recordar viejos tiempos. Es probable que se adelante una noticia que habías esperado hace mucho tiempo, la vida te llenará de sorpresas en los próximos días. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. No permitas que cambios de última hora en tu economía afecten tu felicidad.

Cancer

Cuidado con cambios de ultima hora que pudieran entorpecer cada uno de tus sueños y metas. Familiares te necesitarán más que nunca. Un embarazo en la familia podría presentarse pero también ciertos problemas en el área laboral. Una limpia te vendría perfecto con huevo y piedra alumbre pues traes malas energías que te pueden afectar o impedir seguir avanzando, hazlo pues muchos proyectos se te están cebando. Un mensaje de texto o llamada podría hacer tus días más ligeros sin embargo la persona de quien lo esperas le vale, no vale la pena seguir ahí arruinando tu propia existencia y mendigando cariño y amor donde solo existe amistad. Ten cuidado con caídas y partidas de máuser pues podrías tener una lesión que te va a entorpecer algunos planes. Una salida fueras de la ciudad podría revivir la llama del amor con tu pareja en caso de tener. Un amor a distancia te visitará iniciando el mes de febrero. No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en lo que viene siendo el amor, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas si de verdad te arriesgas. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos o caer en las mismas situaciones.

Géminis

No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución, tienes una vida por delante muy perra y personas maravillosas para ser feliz. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento. Manda bien lejos a esa gente negativa que solo sirve para estresarte y ponerte de mal humor, necesitas tomar la determinación ya que es necesario que cambies de actitud y quites de tu vida todo eso que te afecta o te hace sentir mal. No es momento de inversiones porque las cosas no saldrán como esperas y deseas. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y nuevas personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera.

Tauro

Un viaje comenzará a planearse en pocos días y será con amistades cercanas o con pareja. Verás cómo el pasado cobra venganza con expareja que te dañó. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda bien lejos a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías caer en una situación conflictiva derivada de chismes y malentendidos. Recordarás a quien ya no está físicamente a tu lado, pero espiritualmente te cuida y protege desde otro lugar. Dinerito extra te caerá de perlas para pagar deudas y comprarte eso que has planeado desde hace mucho. Amistad se desaparece de tu vida. Una amistad iniciará romance. No cometas los mismos errores de siempre, aprende de las caídas. Un proyecto se te va a salar debido a envidia de gente envidiosa. Es momento de cuidarte de traiciones y de engaños porque van a estar a la orden del día.

Aries

La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy apecho, aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo el tanque de gasolina que te cargas. Grandes oportunidades se aproximan, aprende a aprovecharlas. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente. Vienen días de mucha tensión y preocupaciones que tendrás que atender a la brevedad. Habrá días en que no sabrás qué hacer con tu vida ni como comenzar, otros en los que querrás comerte al mundo ya es momento de ver más por ti antes que por otras personas. Podrías sufrir perdida de objeto material o descomposición de productos electrónicos en cualquier momento.

Sagitario

La llegada de un mje te hará mejor tu día. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja pues estará llenándole el buche de piedras para ocasionar pleitos maritales. Ten presente que si ya una vez esa persona te dañó la existencia lo va a volver hacer, no permitas que vuelva a pasar y mejor manda bien lejos a incomodar a su santa madre. Ya déjate de cuestiones absurdas, aprende a ver a las personas como son y sin disfraces, a veces te pasas de buena gente y por eso sales afectado u afectada, ponte las pilas y comienza a trabajar en tu felicidad no permitas que ninguna persona te vuelva a jugar chueco. Si ya te engañó 2 veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez. Aguas con cambios de humor y con subidas inesperadas de peso. No confíes en personas que conocerás en este fin de semana pues podrían meterte en chismes.

Capricornio

Ten presente que si las personas no te devuelven en la misma medida lo que das llegará el día en que te canses y mandes todo bien lejos. Vienen días cargados de nuevas cuestiones muy positivas. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario. No permitas que el pasado regrese a tu presente y te cause conflictos hoy en día de los cuales solo te darán dolores de cabeza. Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. No te confíes de todas las personas que se te acercan y más si tienes poco tiempo de conocerlas porque son bien doble cara se pueden aprovechar de tu buena voluntad para sacar algo de provecho. Apártate de quien solo te busca cuando necesita algo, aprende a devolver lo mismo que recibes y a no mendigar cariño y menos amor. Muchas energías estarán moviéndose en tu vida y estas son gracias a estos cambios.

Acuario

Dinerito extra te caerá de perlas para pagar deudas y comprarte eso que has planeado desde hace mucho. Amistad se desaparece de tu vida. Cambios importantes en una relación, si tienes pareja conflictos se aproximan, persona de piel blanca será la manzana de la discordia. Te sentirás extraño por las noches, pensarás en lo que pudo ser, problemas de insomnio de avecinan. Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas. Un encuentro casual con persona del pasado te hará recordar viejos tiempos. Es momento de emprender ese viaje que has querido realizar desde hace tiempo y que por muchas razones no se llevó a cabo, solo debes de cuidar mucho la cuestión de los dineros. Si tienes una relación, se vienen celos, desconfianza, falta de respeto y problemas con cuestiones del pasado, aprende hablar de frente y alejarte de mentiras pues todas las verdades podrían ponerse en dudas, la comunicación será la clave para rescatar tu relación.

Piscis

Un amor de una amistad te andará echando los perros. Ten cuidado con cambios en tu economía que te pudieran afectar demasiado. Cuidado con una persona de piel clara que podría meterte en problemas. Conoce nuevas personas y regresa a tu etapa de disfrute, que te valga tu edad, vida solo una. Viene un viaje, enfermedad y arreglo de documentos. No permitas que las personas te vean de rodillas por nada, al menos que les vayas hacer un jale, necesitas ponerte las pilas y ver más por ti, un ex amor comenzará a desprenderse de ti, comenzará a olvidarte poco a poco, no busques a quien no te quiere o a quien has dañado, pide perdón y aléjate, sigue tu camino. Utiliza las palabras correctas para solucionar algún pleito que haya habido con alguna persona importante para ti; recuerda que las segundas oportunidades se ganan y son bajo el riesgo de que te vuelvan afectar. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y no te pongas en tus hombros responsabilidades de otras personas. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante poco a poco.