Julián Gil hace inesperada confesión sobre William Levy, ¡frente a Elizabeth Gutiérrez!

Luego de 12 años fuera de las telenovelas, la actriz Elizabeth Gutiérrez volverá a las pantallas en la historia “Eva y Adán”, donde compartirá crédito junto a Julián Gil. Fue justo durante la entrevista en la que anunciaron el arranque de filmaciones que al argentino se le “salió” un comentario con respecto a William Levy, quien es la ex pareja de la mexicoamericana. ¿Cómo reaccionó? Sigue leyendo para enterarte.

El inesperado momento ocurrió mientras los famosos visitaban el foro del programa “¡Siéntese quien pueda!” y charlaban sobre la emoción que representa trabajar juntos en este nuevo proyecto. Y es que para el recién casado también ha compartido pantalla con la ex pareja de Gutiérrez, el histrión William Levy.

No obstante, a pesar de los buenos momentos que han vivido en escena, el argentino aseguró que no descartaría la posibilidad de compartir un apasionado beso con el cubano de ser necesario para un proyecto.

“Siempre me toca con Ely pero, ¿cúando me va a tocar besar a William? Yo soy un actor, ¿por qué no? Hay una historia de amor entre dos hombres y a mí me dicen, oye la pareja va a ser William Levy, y a mí me encantaría“, bromeó con el humor que lo caracteriza.

La mención de este nombre no tardó en causar revuelo entre los internautas que presenciaron el momento en televisión; sin embargo, Elizabeth Gutiérrez se mostró divertida con la comparación y no pudo evitar soltar una carcajada junto al resto de conductores.

Por el contrario, el momento culminó con más detalles de la nueva dirección que corre a cargo de Lilo Vilaplana y la producción de Carlos Mesber, misma que los llevará a visitar varios países durante su realización, incluyendo España.

