Julián Gil le pidió a Peso Pluma que le mande un mensaje a su hijo: “Dile que soy su papá”

A Julián Gil le duele que todos puedan ver a su hijo menos él. El actor argentino ha denunciado en varias oportunidades que tras su conflictiva separación de Marjorie de Sousa no ha podido ver a su hijo Matías.

Tras una reciente foto de Matías con el cantante Peso Pluma, Gil expresó en una entrevista con el programa Hoy cómo se siente cuando ve fotos de su hijo en redes sociales.

“Cada vez que veo a Mati, cada publicación para mí de alguna manera es una bendición, primero porque tengo la oportunidad de verlo y ver cómo va creciendo. Es increíble ver cómo la gente quiere que estemos juntos, si ves las publicaciones todo el mundo dice: ‘Cómo es posible que se saque una foto con él y todavía no hay una con el papá’, vean los comentarios de la gente”, dijo el actor.

“Este tipo de publicaciones lo que hacen es ayudar a que de alguna manera el encuentro de nosotros dos sea pronto”, agregó esperanzado.

Al ser cuestionada sobre lo que opina de la foto de Matías con Peso Pluma, el actor argentino reveló que le envió un mensaje al cantante a través de Instagram.

“Me gustaría que me responda mi DM, porque le escribí un DM a Peso Pluma con mi teléfono”, contó Gil, quien reveló que le pidió que si volvía a ver a su hijo le dijera quien era su papá.

“Si lo vuelves a ver dile que soy su papá y este es mi teléfono”, es lo que le pidió el argentino.

Lejos de molestarle verlo en una foto con Peso Pluma, Gil aseguró que se alegra de poder ver a su hijo en fotos y darse cuenta de lo mucho que ha crecido.

“Cada vez que veo a Mati, cada publicación para mí de alguna manera es una bendición, primero porque tengo la oportunidad de verlo y ver cómo va creciente”, dijo.

El actor aseguró que ya no buscará ayuda legal para que Marjorie de Sousa le permita reencontrarse con su hijo. Gil indicó que está dispuesto a aceptar cualquier condición de la actriz venezolana para poder volver a ver a Matías.

“Yo no pienso entrar en temas legales, ya se hizo lo que se tenía que hacer, no pienso entrar en ese juego (…) Que me ponga la condición que sea, que me diga qué es lo que hay que hacer porque todo depende de ella. Sé que va a pasar y lo ideal es que sea pronto. Todo depende de que se ablande el corazoncito de la mamá y que llegue el momento, yo estoy listo”, dijo.

Seguir leyendo: