Julián Gil le envía mensaje a Peso Pluma sobre su hijo: “Dile que soy su papá”

La situación que enfrenta Julián Gil respecto a su hijo Matías ha conmovido a muchos, generando empatía hacia el actor argentino y, al mismo tiempo, una fuerte crítica hacia Marjorie de Sousa, madre del menor. La compleja relación entre ambos padres ha resultado en una ausencia de contacto entre Julián y Matías, lo que ha despertado el rechazo de quienes consideran que la venezolana no facilita las condiciones para que padre e hijo puedan convivir.

Recientemente, el tema volvió a los titulares debido a una aparición pública del pequeño Matías junto al cantante Peso Pluma. Este evento motivó a Julián a buscar una nueva forma de comunicarse con su hijo. El actor reveló que envió un mensaje directo al artista, expresándole lo siguiente: “Le escribí un ‘DM’ (mensaje directo) a Peso Pluma con mi teléfono diciéndole: ‘Si lo vuelves a ver dile que yo soy su papá y este es mi teléfono’”.

En sus declaraciones, Julián reflexionó sobre el impacto que estas acciones podrían tener en el futuro de su hijo: “Ese tipo de publicación, ¿qué hace? Jugarme a favor a mí, jugarle a favor a Matías porque en su momento, cuando él pueda –me imagino que ahora no por obvias razones–, tendrá acceso y dirá: ‘Espérate, el cuento que me están haciendo, con el que yo estoy creciendo, no es el mismo que me está diciendo la gente, déjame averiguar’”.

El portal Mezcal TV también documentó otras declaraciones del actor, en las que expresó su esperanza de que la verdad salga a la luz incluso si él ya no estuviera presente: “Si el día de mañana, Dios no lo quiera, yo me muero, el público se va a encargar de que Matías sepa cómo fueron las cosas, no yo”.

Julián también compartió los comentarios de algunos usuarios en redes sociales que reflexionaron sobre el impacto de esta situación en Matías: “Al final el afectado es el niño; un papá siempre hace falta, aunque piensen lo contrario”.

La lucha de Julián Gil por conectar con su hijo no solo resalta el profundo amor de un padre, sino también plantea interrogantes sobre cómo las disputas entre adultos afectan a los niños. Mientras las opiniones se dividen, lo cierto es que esta historia continúa siendo un recordatorio de la importancia de priorizar el bienestar de los más vulnerables en cualquier conflicto familiar.